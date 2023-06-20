20.06.2023, 19:53
ФОТО | Порыв ветра помешал посадке самолета, прибывшего с Родоса
Самолет, прибывший с Родоса, не смог приземлиться в Таллинне с первой попытки. По словам представителей Airbaltic, это произошло из-за небольшого изменения направления ветра. Самолет приземлился со второй попытки.
В авиакомпании заявили, что во время посадки капитан решил развернуться из-за смены ветра. По их словам, это стандартная процедура, обеспечивающая соблюдение всех мер предосторожности при посадке. Рейс прибыл раньше запланированного времени прибытия.
По данным AirBaltic, рейс BT886 выполнялся их партнерской авиакомпанией Avion Express. Авиакомпания подтвердила, что технических проблем с самолетом не было.