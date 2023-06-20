Swedbank нарушил санкции и заплатит за это более 3 млн евро

OFAC пришло к выводу, что сделки, представленные агентству в марте 2020 года, представляют собой нарушение действующего законодательства.



Соглашение касается сделок, совершенных со стороны Swedbank в Латвии в 2015-2016 годах. Они состояли из выплаты заработной платы и других выплат, связанных с судном, владелец и оператор которого базировался в Крыму, который находится под экономическими санкциями США. Решение касается в общей сложности 386 сделок на на общую сумму 3,3 млн долларов США.



„Swedbank серьезно относится к историческим недочетам и в ходе кропотливой работы многому научился, чтобы усилить внутреннее управление и контроль“, — сказал руководитель отдела специальных задач и заместитель генерального директора Swedbank Томас Хедберг.



В марте банк выделил на проведение расследования 40 млн шведских крон, или 3,51 млн евро. Прибыль шведского Swedbank в 2022 году составила 21,8 млрд шведских крон, то есть почти 1,85 млрд евро.



Вчера акции Swedbank на шведской фондовой бирже упали на 1,45%, а сегодня выросли на 0,60%. С начала 2023 года акции выросли почти на 4%.



В феврале 2019 года шведский новостной портал SVT Nyheter сообщил, что за десять лет через балтийские филиалы Swedbank было отмыто более 40 млрд шведских крон. В свете разразившегося скандала подало в отставку как шведское, так и эстонское руководство банка. Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело.



Как писало издание Eesti Ekspress, в феврале 2022 года госпрокуратура предъявила Swedbank в Эстонии и его бывшим руководителям обвинение в отмывании денег на сумму более 100 млн евро. Расследование прокуратуры Эстонии касается 2014-2016 годов и может обернуться для банка штрафом в 16 млн евро.

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