Прояснилась судьба попавшего в тяжелый кризис мясокомбината Saaremaa Lihatööstus
20 июня Тартуский уездный суд утвердил план санации производителя мясных изделий Saaremaa Lihatööstus, который столкнулся с временными экономическими трудностями. План был разработан в тесном сотрудничестве всех сторон и на его основе начнется экономическое оздоровление предприятия, имеющего большое региональное влияние.
По словам владельца Saaremaa Lihatööstus Вячеслава Леэдо, основной причиной временных трудностей с платежеспособностью предприятия стала цепочка гибридных кризисов, которые в течение нескольких лет сотрясали эстонскую пищевую промышленность, где в наибольшем проигрыше до сих пор находится именно мясная промышленность. 2022 год закончился для всего сектора мясной промышленности с убытком в размере 22 миллионов, а первый квартал 2023 года уже принес для всего сектора убыток в размере более 8 миллионов.
„Мы далеко не единственный производитель в Эстонии, который на протяжении многих лет сталкивается с вызовами, вызванными кризисами – корона-кризисом, последовавшей за ним войной и энергетическим кризисом, ростом цен на все ресурсы, а теперь еще и ростом цен на свинину. Поскольку меры господдержки до сих пор так и не были реализованы, пищевая промышленность сейчас борется за выживание“, — пояснил Леэдо.
По его словам, всем сторонам, участвующим в процессе санации, пришлось много поработать на результат, приложить усилия, но и пойти на уступки, чтобы весь процесс был результативным.
„Однако мы смотрим в будущее, и смею сказать, что решение Тартуского уездного суда утвердить наш план санации – это, безусловно, история успеха, которая родилась благодаря очень профессиональной и экспертной работе нашего адвоката и советника по санации, благодаря терпеливому и понимающему отношению суда, а также благодаря доверию и отзывчивости наших кредиторов. Здесь я хотел бы выделить Swedbank, который очень ответственно повел себя по отношению к нам в сложной ситуации“, - сказал Леэдо.
По словам Пааво Коха, присяжного адвоката адвокатского бюро Koch & Partners, представлявшего Saaremaa Lihatööstus, подготовка к санации предприятия была напряженной и интеллектуально сложной работой.
„Saaremaa Lihatööstus — это любимый бренд, который имеет настолько большое региональное влияние, что это его санация – знаковый процесс. Усилия оправдали себя и сегодняшнее судебное решение — это несомненная трудовая победа, которая доказывает, что нет безвыходных ситуаций, а также дает другим предприятиям, находящимся в затруднительном положении, повод более уверенно смотреть в будущее“, — сказал Кох, отметив, что Эстонский закон о санации в качестве юридического спасательного круга хорошо выполняет свою задачу.
Советник по санации Saaremaa Lihatööstus Урмас Выймре, подтвердил, что план санации, подготовленный в сотрудничестве со всеми сторонами и только что одобренный судом, ориентирован на перспективу и предлагает предприятию разумные меры для обеспечения его жизнеспособности.
„Меры по санации, прописанные в плане, разумны и учитывают всех кредиторов в равной степени. Помимо оптимизации расходов план предусматривает сделать работу всей компании более эффективной и результативной, чтобы улучшить ее финансовое состояние“, — добавил Выймре.
„Цель плана реструктуризации — не просто выжить, а создать условия для нового роста, что позволит, в том числе, создать в будущем и новые рабочие места. Мы очень хорошо понимаем свою роль в развитии Сааремааского региона и сделаем все возможное, чтобы как можно скорее преодолеть трудности, восстановить объемы производства и вновь стать частью истории экономического успеха региона и продовольственной безопасности страны“, — подчеркнул Вячеслав Леэдо.