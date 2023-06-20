Эдуард Одинец: поправки к Закону о семье сделают Эстонию более счастливой и свободной

Cоциал-демократ Эдуард Одинец в свой речи перед итоговым голосованием сказал, что речь идет об историческом моменте – Эстония теперь окончательно избавилась от советских ценностей и культурного пространства.



„Изменение Закона о семье является далеко не только предоставлением людям возможности регистрировать свои гражданские отношения. Это признак зрелости и роста нашего общества, знак уважения обществом всех его членов. Это признание, что равное обращение, равные права и равные возможности – не пустые слова“, – отметил Одинец.



По его словам, наконец можно сказать, что жители Эстонии теперь намного свободнее, чем были еще вчера – ко всем прежним свободам добавилась и свобода заключать брак и быть счастливым с тем, с кем хочешь.



„Для очень многих жителей Эстонии этот шаг является важным и знаковым. И для многих – вопросом жизни, в прямом смысле этого слова. Многие не сумели дождаться этого момента, не могли и дальше жить в шкафу, не могли скрывать свою любовь, боялись быть счастливыми. Этот закон – и для тех, кто сломался и больше не мог терпеть“, – подчеркнул Одинец.



Он также выразил свое сожаление в связи с безобразной дискуссией в обществе и Рийгикогу, которой сопровождался процесс принятия закона. „Людям причинено столько боли! Выплеснуто столько ненависти, издевательства просто зашкаливали! Всё это не делает чести нашему обществу, нашей стране, нашим политикам“, – сказал Эдуард Одинец.