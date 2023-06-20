Из-за технической проблемы некоторым клиентам пришлось переплатить за заказ еды через приложение

В Delfi Ärileht обратился клиент Fudy, который сказал, что приложение берет с клиентов больше денег, чем на самом деле необходимо для оплаты заказа. Клиенту сказали, что ошибка будет исправлена ​​к сегодняшнему дню.

По словам исполнительного директора Fudy Вильяма Пыдра, сегодня у определенного количества клиентов действительно возникли технические проблемы, из-за которых часть информации не дошла до ресторанов, несмотря на то, что клиент все оплатил. „Например, была заказана пицца с дополнительной порцией сыра, но, к сожалению, сообщение о сыре не дошло до кухни ресторана“, — рассказал он.

Представитель Fudy заверил, что ситуация была была взята под контроль, ошибки исправлены и в настоящее время ожидается одобрение на обновление приложения со стороны Apple.

Кроме того, фирма проведет проверку заказов, и все пострадавшие от ошибки клиенты в ближайшее время получат переплаченную сумму обратно. „Мы сами производим проверку, отдельно нас об этом уведомлять не нужно“, — добавил Пыдра.

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