20.06.2023, 15:48
Кризис с водой достиг и окрестностей Тарту: „Некоторые домохозяйства тратят в 20 раз больше, чем предусмотрено договором“(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Засушливый период без дождей вызвал у людей опасения по поводу наличия питьевой воды. Много говорится о кризисе в Виймси, но и в других регионах Эстонии положение не сильно лучше, пишет Maaleht.
Андрес Арухейн, член правления Emajõe Veevärk AS, обслуживающего 109 населенных пунктов в окрестностях Тарту, сказал, что в некоторых районах ситуация критическая.