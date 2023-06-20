Новости Эстонии
20.06.2023, 15:48

Кризис с водой достиг и окрестностей Тарту: „Некоторые домохозяйства тратят в 20 раз больше, чем предусмотрено договором“

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Полив газона ставит под угрозу наличие воды в нескольких новых жилых районах.
Полив газона ставит под угрозу наличие воды в нескольких новых жилых районах.
ФОТО: MARKO MUMM | Delfi Meedia

Засушливый период без дождей вызвал у людей опасения по поводу наличия питьевой воды. Много говорится о кризисе в Виймси, но и в других регионах Эстонии положение не сильно лучше, пишет Maaleht.

Андрес Арухейн, член правления Emajõe Veevärk AS, обслуживающего 109 населенных пунктов в окрестностях Тарту, сказал, что в некоторых районах ситуация критическая.

„Но паники пока нет. Наибольшую озабоченность вызывают новые жилые районы, где ведется строительство недвижимости, и люди хотят, чтобы росли трава и деревья“, — сказал он.

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