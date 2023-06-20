ЧП и криминал
20.06.2023, 15:23

Полиция просит установить местонахождение 14-летнего Кевина

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Delfi
Пропавший Кевин
Пропавший Кевин
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

Полиция просит оказать содействие и установить местонахождение Кевина. 12 июня он должен был явиться в расположенное в Тапа учебное заведение. До настоящего времени подросток не вернулся ни в учебное заведение, ни домой.

12 июня в расположенную в Тапа школу не вернулся 14-летний Кевин, которому была предоставлена возможность побывать дома в Тарту. Школа и родственники Кевина пытались самостоятельно установить его местонахождение, но были вынуждены обратиться в полицию.

Сотрудники полиции встретились с родственниками и друзьями Кевина, проверили адреса, по которым он мог находиться. Установлено, что в Тарту он проводил время с друзьями. Подросток не желает возвращаться в школу, при виде полицейских убегает.

В связи с тем, что Кевин может находиться в Тарту, Валга или Раквере, информация о нем передана полицейским патрулям.

Приметы Кевина: рост около 150 см, худощавое телосложение, шатен, короткая стрижка. Может быть одет в толстовку черного цвета, синие джинсы и кроссовки черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кевина, просят позвонить в Центр тревожной связи по номеру 112.

Пропавший Кевин

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