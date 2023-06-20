Компания Elron установила исторический рекорд

„В железнодорожных пассажирских перевозках 2022 год характеризуется быстрым ростом числа пассажиров и доходов от продажи билетов, но также и масштабным ростом расходов на энергию“, - сообщил председатель правления Elron Лаури Бетлем.

„Расходы на электроэнергию для поездов выросли за год на 74%, а на дизельное топливо — на 50%“, - уточнил он.

По словам руководителя компании, Elron с поступлением в 2024-2027 годах новых более энергоэффективных и более дружественных к окружающей среде поездов планирует снизить эксплутационные расходы из расчета на одного пассажира, и тем самым уменьшить долю государственных дотаций в экономических показателях предприятия.

За прошлый год поезда Elron проехали 6 млн километров, а их техническая надежность достигла в среднем 99,8%. Поезда соблюдали расписание в среднем в 98,9% поездок, опоздания были связаны в основном с ремонтными работами на железной дороге.

Подвижной состав Elron включает 20 дизельных поездов и 18 электропоездов. В 2022 году компания обслуживала 16 линий (на шести маршрутах работали электропоезда, на 10 — дизельные).

Начиная с конца 2024 года в Elron начнут поступать новые составы производства Škoda, и к 2027 году парк Elron вырастет до 54 поездов.