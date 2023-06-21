ВИДЕООПРОС | Празднование Яанова дня: посмотрели цены и решили поехать в Турцию - так дешевле!

„Я еду к своему брату на Чудское озеро. У старшего сына 24 июня - день рождения. У нас традиция - собираться всем кланом. Баня, дача, все, как положено!“.

„Мы всегда проводим эти дни на даче. Там и дачные работы, и шашлыки. Обязательно собираемся семьей - я, жена, внучки. Делаем несколько видов шашлыка, у каждого свои вкусовые предпочтения“.

„На Яанову ночь мы планировали ехать в Латвию, но посмотрели по ценам и решили, что лучше в Турцию - будем загорать под пальмами“.

Подробности - в нашем видеоопросе!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.