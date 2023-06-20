EKRE просит президента не провозглашать законы, принятые с привязкой к доверию правительству

В обращении отмечается: партия обеспокоена тем, что правительство нейтрализует работу парламента. „Эффективное функционирование парламента является для демократического общества ценностью, имеющей решающую важность“, — пишет EKRE. По мнению национал-консерваторов, оппозиция должна иметь возможность влиять на содержание законопроектов.

EKRE указывает, что законопроекты привязываются к вотуму о доверии правительству только в исключительных случаях. „Согласно комментариям к распорядку работы Рийгикогу, данный вариант в первую очередь предназначен для использования правительством меньшинства, которое в противном случае может столкнуться с трудностями в реализации своей политики, либо в кризисных ситуациях, когда правительству может потребоваться преодолеть разногласия между членами парламента, принадлежащими к большинству“.

„К сожалению, действующая власть поставила перед собой политические цели, которые не обсуждались в ходе предвыборной кампании, и поэтому их реализацию можно считать обманом избирателей. Однако больше всего беспокоит тот факт, что правительство взяло за правило увязывать законопроекты с вотумом доверия правительству, что не соответствует цели, с которой проводится увязка законопроектов с вотумом доверия правительству в соответствии с парламентской практикой“, — говорится в обращении EKRE.

Партия указывает, что раньше в Эстонии не было так много привязанных к доверию законопроектов, как сейчас при правительстве Каи Каллас.

„Эстонская демократия до сих пор оценивалась положительно на международном уровне. Однако предпринятые правительством Каи Каллас шаги наносят ущерб как репутации Эстонской Республики, так и нашей демократии“, — уверены члены EKRE, отмечая, что за этим последует „полный паралич“ работы Рийгикогу.

В конце обращения EKRE просит не провозглашать законы, принятые с привязкой к вотуму доверия.

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