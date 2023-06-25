Исследование Wise: каждый второй молодой человек хочет стать предпринимателем

Если в прошлом году 43% молодежи считали, что в будущем хотят выбрать карьеру предпринимателя, то к настоящему времени этот процент значительно вырос. Более половины опрошенных (51%) хотят создать свое собственное предприятие: 12% абсолютно в этом уверены, а 39% выбрали вариант ответа „Скорее всего“. Молодые люди, которые не рассматривают предпринимательскую карьеру, указали в качестве основных препятствий отсутствие хорошей бизнес-идеи или достаточных знаний и навыков, а также страх неудачи и слишком большой ответственности. Создание своей компании привлекает молодых людей, прежде всего, гибкостью в отношении рабочего времени и места работы, возможностью много заработать и творческой свободой.

Бретт Лемсалу, руководитель отдела кадров Wise: „Очень здорово видеть, что у нашей молодежи растут предпринимательские настроения и желание что-то сделать самостоятельно. Однозначно заслуживают похвалы программы учебных фирм и компании, работающие со школьными группами. К сожалению, результаты подтверждают наличие заметного гендерного разрыва в технологическом секторе. Сегодня на должностях, требующих технических знаний, работает гораздо больше мужчин, чем женщин, и в целом это тормозит развитие всей отрасли. Нам необходимо активно действовать, чтобы создать баланс и привлечь девушек в мир технологий. Здесь в том числе лежит ответственность на компаниях, работающих в этой отрасли, которые могут показать пример и яснее рассказывать девушкам о разных возможностях ».

Исследование подробнее рассмотрело и региональные тенденции. Наиболее предприимчивые молодые люди, намеревающиеся создать свою собственную фирму, находятся на острове Сааремаа (86%), в Ляэнемаа (75%) и в Йыгевамаа (60%). Наибольший интерес к предпринимательству проявляется в малых городах (55%), способствуя развитию как сельской местности (54%), так и крупных городов (Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва, Кохтла-Ярве – 47%).