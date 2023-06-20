Яна Тоом помогла высланной из Эстонии Зоe Палямар обратиться в суд(47)
„Я высоко ценю готовность Зои Палямар пройти нелегкий путь и буду оказывать ей в этом всяческую поддержку. 19 июня Зоя с нашей помощью обжаловала незаконную депортацию“, - говорит депутат Европарламента Яна Тоом в присланном Delfi сообщении.
С подачи полиции безопасности (КаПо) Департамент полиции и погранохраны (ДПП) 8 июня признал недействительными вид на жительство и серый паспорт Зои Палямар и оставил ее в России.
Согласно секретному донесению КаПо, деятельность 63-летней долговременной жительницы Евросоюза „представляет собой угрозу для безопасности Эстонии“. В решении полиции о высылке это расшифровывается как многократные нарушения правил дорожного движения, сотрудничество с угрожающими безопасности Эстонской Республики лицами, радикальными группировками, систематическое и в течение продолжительного времени проведение акций и заявления в соответствии с позициями и целями России в сфере политики безопасности, публикации в Facebook.
И вот теперь в Таллиннский административный суд ушли два документа, подготовленных юристами Еленой Каржецкой и Софьей Певзнер-Белошитски.
В ходатайстве о первичной правовой защите содержатся требования:
- приостановить исполнение решения ДПП от 8 июня до вступления в силу решения суда по этому делу или постановления о прекращении производства по нему;
- обязать ДПП разрешить Зое Палямар въехать в Эстонию и оставаться здесь до вступления в силу решения по этому делу или постановления о прекращении производства по нему;
- восстановить действие Зоиного паспорта иностранца до вступления в законную силу решения по данному делу или постановления о прекращении производства по нему, либо выдать разрешение на возвращение.
А в жалобе на решение ДПП о признании вида на жительство и паспорта Зои Палямар недействительными юристы делают упор на незаконность действий главного полицейского ведомства.
Решение было принято, когда Зоя Палямар находилась в Санкт-Петербурге, куда поехала, чтобы навестить в больнице свою подругу. Об этом решении департамент сообщил Палямар по телефону. Несмотря на то, что там не сказано о запрете на въезд, он был наложен.
„Деятельность ДПП грубо нарушает как действующий правопорядок, так и гуманитарные требования, - говорится в жалобе. - Фактически человека выкинули из страны без денег, одежды, с недействительным документом, не дав даже возможности оформить на своих родственников доверенность на управление своим имуществом. Ей не была предоставлена возможность получить медицинскую помощь, и фактически она была оставлена в беспомощном состоянии, так как все лекарства остались в Эстонии (обращаем внимание на то, что женщина нетрудоспособна). ДПП также не проанализировал то обстоятельство, что фактически Зоя Палямар живет со своим спутником жизни в гражданском браке, в одной квартире. У супругов есть общая дочь и внуки. Кроме того, они ведут совместное хозяйство“.
Юристы отмечают, что Зоя Палямар могла подать заявление на получение гражданства РФ во время пребывания и проживания в Эстонии, но не делала этого и не собиралась делать: „Она придерживалась мнения, что живет в современном обществе, где можно высказывать свою позицию (даже если она не совпадает с официальной позицией правительства), и даже если она персона для государства нежелательная, ее депортация произойдет с учетом основных правил человеческого общества – дадут взять с собой вещи, попрощаться с родными и близкими и самостоятельно выбрать место, куда она хочет отправиться. Если предположить, как это сделал ДПП („навязав“ Зое Россию. – Бюро), то можно прийти к выводу, что на самом деле Зоя выбрала бы Норвегию, где проживают ее дочь, внуки, близкие, где есть кому ее поддержать“.
„Никакая другая страна, кроме Эстонии, документами Зою Палямар не снабжала и своей не признавала. И в России она по милости КаПо стала нелегалом. Наша задача - вернуть Зою в Эстонию и раз и навсегда пресечь попытки высылки неграждан“, - комментирует Яна Тоом.
По словам Палямар, все, чего она хочет, это вернуться домой: „И спасибо Яне Тоом. Когда я узнала, что она хочет помочь мне, почувствовала – будто крылья выросли за спиной“.
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