За шашлыком в четыре утра? Все гипермаркеты Prisma изменили время работы перед Яановым днем

Конкретнее, круглосуточно будут открыты следующие магазины Prisma в Таллинне: Sikupilli, Kristiine, Rocca al Mare, Lasnamäe, Mustamäe и Vanalinna. А также Sõbra Prisma и Annelinna Prisma в Тарту и Prisma в Нарве.

Как правило, в июньский праздничный период наибольшей популярностью пользуются мясные продукты, курятина и рыба для приготовлении на гриле, напитки к ним, а также овощи и фрукты. Торговая сеть обещает расширенный ассортимент этих товаров, включая шашлык для веганов.

Директор по закупкам Prisma Каймо Нийтару отметил, что производители прохладительных напитков вышли на рынок с рядом новых безалкогольных продуктов, которые были с интересом встречены местными потребителями.

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