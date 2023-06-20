Новости Эстонии
20.06.2023, 16:22

Город Сауэ через инкассо-фирму требует, чтобы выселенная из социальной квартиры женщина заплатила долг

 
Кайри перед отремонтированным Сауэским социальным центром, за проживание в котором самоуправление требует с нее деньги задним числом.
Кайри перед отремонтированным Сауэским социальным центром, за проживание в котором самоуправление требует с нее деньги задним числом.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

После того как жительницу города Сауэ Кайри выселили из муниципальной квартиры, ее финансовое положение не изменилось к лучшему, и у нее нет возможности оплатить задолженность, пишет издание Eesti Päevaleht.

Несколько лет назад город Сауэ предоставил Кайри, матери-одиночке с двумя детьми и пенсионеру по нетрудоспособности, квартиру в муниципальном доме. Здоровье не позволяло Кайри работать в полную силу — у нее была определена инвалидность средней тяжести, — и она обращалась в местное самоуправление за прожиточным пособием.

Хотя Кайри получала социальную помощь, денег на жизнь постоянно не хватало. Положение обострилось из-за образовавшейся за прежнее жилье задолженности, перед Кайри поставили условие: оплатить долг, после чего ей выплатят задним числом прожиточное пособие.

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