Безработица в Эстонии вновь начала расти

До этого безработица снижалась 13 недель подряд. При этом в будущем показатели могут вырасти больше. С начала года по настоящее время в Кассу по безработице поступила информация о 64 коллективных сокращениях, в результате которых будет потеряно около 2 200 рабочих мест.