20.06.2023, 10:19
Безработица в Эстонии вновь начала расти(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
По положению на 18 июня, на учете в Кассе по безработице стояли 49 146 человек - примерно на 70 больше, чем неделей ранее, передает rus.err.
До этого безработица снижалась 13 недель подряд. При этом в будущем показатели могут вырасти больше. С начала года по настоящее время в Кассу по безработице поступила информация о 64 коллективных сокращениях, в результате которых будет потеряно около 2 200 рабочих мест.
Уровень зарегистрированной безработицы находится на отметке в 7,3%. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12%. Самый низкий на Хийумаа - 3,5%.
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