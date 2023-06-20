В Эстонии стартуют переговоры о повышении зарплат учителей

В нем примут участие представители Союза работников образования, Союза городов и волостей, а также Министерства образования.

Ранее объединяющая учителей организация предложила повысить нижнюю ставку учительской зарплаты до ожидаемого уровня средней зарплаты по стране на следующий год - то есть не менее 1942 евро в месяц, передает rus.err.

Министр образования и науки Кристина Каллас подтвердила, что вопрос оплаты труда учителей является ключевым приоритетом для правительства.

Она уточнила также, что руководители школ смогут в большей степени дифференцировать зарплаты учителей, соответствующий фонд зарплаты будет увеличен в диапазоне 17-20 процентов.

„Мы настроены в отношении переговоров положительно, так как перед выборами в Рийгикогу все партии в своих предвыборных обещаниях дали понять, что понимают необходимость признания значимости работы педагога“, - сказал перед началом переговоров председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Волтри.

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