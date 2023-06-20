Эстонское предприятие подозревают в нарушении санкций, в помещениях прошли обыски

В конце августа прошлого года МИД обнародовал список из 28 компаний, подавших заявки на исключение по поводу импорта российских нефтепродуктов после введения санкций. Этот список вызвал в свое время немало недовольства, поскольку несколько компаний подчеркивали, что не продают российское топливо .

AS NT Bunkering также попало в скандально известный список, но член правления компании Алексей Мюрисеп не счел это несправедливым. „Да, мы там указаны. Мы порядочные граждане. Мы следуем именно тем правилам, что устанавливает правительство“, — сказал Мюрисеп Delfi Ärileht в середине сентября. Он пояснил, что они импортировали мазут или топливное масло из России для транзита, и добавил, что NT Bunkering планирует прекратить деятельность, если санкции вступят в силу. „Все должно быть так, как указано в предписании, то есть к этому дню все будет закончено“, — отметил Мюрисеп.