Несколько сетей АЗС до конца недели снизят цены на топливо

95-й бензин сейчас стоит 1,699 евро за литр, 98-й -1,749 евро за литр. Цена литра дизельного топлива на данный момент составляет 1,499 евро. Заправочные станции Alexela в период 22-26 июня снизят цену на топливо на десять центов за литр.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте подтвердил, что с завтрашнего дня и до конца недели их клиенты смогут купить топливо на 8 центов дешевле. Скидка также распространяется на возобновляемое дизельное топливо Neste MY.

По словам Сюллусте, снижение розничных цен на топливо в основном зависит от изменения закупочных цен. „Если позволят закупочные цены, мы также поддержим скидку по карте клиента, снизив цены на топливо“.

Руководитель по ценообразованию Circle K в Эстонии сказал, что, как и Terminal, их заправочные станции также предлагают акции, о которых они информируют как клиентов, так и общественность. Специалист по маркетингу Olerex Лийс Леппик сообщила, что и на их АЗС действуют различные скидки, в том числе в праздничные дни, о чем они также информируют своих клиентов.

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