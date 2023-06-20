Рийгикогу принял закон о повышении налоговых ставок на азартные игры, в том числе лотереи

Согласно закону, налоговая ставка на дистанционные азартные игры и тотализаторы будет повышена в два этапа: в 2024 году налоговая ставка будет повышена до 6 %, в 2026 году – до 7 %. Налоговая ставка на лотереи и торговые лотереи с 2024 года будет повышена с 18 % до 22 %; на игровые столы с 1278,23 до 1406 евро; на игровые автоматы на ловкость с 31,95 до 32 евро. Согласно пояснительной записке, повышение налоговых ставок запланировано таким образом, чтобы его влияние на участников рынка не было значительным и не создало необходимости принципиально реорганизовать сектор азартных игр.