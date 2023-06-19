Рийгикогу принял закон о повышении с 2024 года ставки налога с оборота

Результат голосования за Закон о внесении изменений в Закон о налоге с оборота ( 147 SE ): „за“ – 59, „против“ – 35.

Изначально правительство планировало с 2025 года признать недействительной льготную ставку налога в размере 9 % для предприятий, оказывающих услуги размещения. Однако перед вторым чтением в законопроект была внесена поправка, согласно которой ставка налога с оборота на услуги размещения вместо запланированных изначально 22 % составит 13 %. В то же время повысится ставка налога с оборота на периодические издания: с 2025 года вместо 5 % процентов она составит 9 %.

Согласно пояснительной записке, цель изменений – восстановить баланс государственного бюджета за счет увеличения государственных доходов. Вторая цель – повысить эффективность системы налогообложения за счет сокращения числа исключений для налога с оборота.

Законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 17 мая. К сроку было представлено 240 поправок. 8 июня перед вторым чтением правительство решило привязать принятие законопроекта к вотуму доверия, таким образом взяв на себя обязанности ведущей комиссии. Голосование по поправкам, представленным к проекту закона, привязанному к вотуму доверия, не проводится.

В соответствии с повесткой дня , Рийгикогу продолжит рассматривать проекты во втором и третьем чтениях. Внеочередная сессия продлится до исчерпания повестки дня.

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