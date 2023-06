В год Зелёной столицы в Таллинне инициированы долгосрочные изменения

Весной Таллинн выделил один миллион евро из бюджета Зелёной столицы на поддержку некоммерческой деятельности, чтобы горожане, предприятия и некоммерческие организации также могли принять участие в развитии Зелёной столицы и реализовать свои идеи. В ходе трёх туров поступило более ста заявок и почти половина из них получили поддержку. Всего программа Таллинна Зелёной столицы Европы поддержала 48 экологических проектов.



„Для Таллинна год Зелёной столицы Европы, безусловно, не конечная точка, а скорее часть пути. Наша главная задача – сделать так, чтобы все нововведения, которые произойдут в этом году, имели бы долгосрочный эффект. И прежде всего – повысили бы качество жизни в городе“, — отметил мэр Михаил Кылварт.



По словам мэра, одним из самых важных проектов является сотрудничество Таллинна и предприятия Utilitas, в результате которого в ближайшие годы планируется использовать новые технологии при производстве энергии. „Это сотрудничество будет иметь долгосрочное влияние в сфере развития экологии, обеспечит стабильность цен на отопление и безопасность в области энергетики. Символично, что нам удалось это сделать именно в Год зелёной столицы“, - сказал Кылварт.



В рамках проекта „Зелёный след“ в Таллинне реализуются изменения городского пространства, ориентированные на повышение удобства горожан. Одним из примеров служит временный парк, разбитый на Ратушной площади на летний период. Во второй половине лета появятся новые проекты в области городского пространства в Пирита, Ласнамяэ, Нымме и Пыхья-Таллинне. Самые заметные изменения ожидают территорию вокруг Горхолла: город планирует связать между собой променад Каларанна и территорию круизного терминала, чтобы в итоге можно было беспрепятственно гулять по морскому променаду от порта Ноблесснер до пляжа Пирита.



„Жителям Таллинна в их повседневной жизни безусловно будут наиболее заметны результаты деятельности проекта „Зеленый след“. Городское пространство становится более зеленым в самом широком смысле этого слова. Там, где это возможно, мы стараемся сделать наше городское пространство значительно приятнее с помощью методов тактического урбанизма, то есть относительно небольшими усилиями. Большой акцент будет сделан на озеленении: в год Зелёной столицы будет высажено 1000 деревьев, 150 из них уже посадили участники молодежного праздника песни и танца. Около 100 деревьев – это тенистые деревья, которые будут посажены в разных районах с целью снижения в городе эффекта „теплового острова“. Кроме того, мы засеиваем в городе 14 цветочных лугов, три из которых горожане смогут засадить сами – для этого город распределил 8000 упаковок семян“, - рассказал вице-мэр Владимир Свет.



В год Зеленой столицы запланирована и другая деятельность. Например, с конца августа до середины сентября в сотрудничестве с Let’s Do It World пройдёт международная кампания по очистке Балтийского моря. „Мы призываем с её помощью всех жителей городов, расположенных у Балтийского моря, обратить внимание на его критическое состояние и поучаствовать в очистке береговой линии. Интерес к кампании проявили уже более 40 городов, среди них Хельсинки, Киль и Рига“, – сообщила глава проекта „Таллинн – Зелёная столица Европы 2023“ Криста Кампус.



С 7 октября по 4 ноября пройдет Народное собрание Зелёной столицы, посвященное целостности и взаимосвязи городской системы озеленения. Впервые при использовании подобного формата будут вовлечены горожане, столица пригласит их поучаствовать в обсуждении того, как сформировать в Таллинне зеленые зоны, связанные между собой, в которых горожанам будет приятно проводить время, и которые при этом помогают приспособиться к изменениям климата.



Таллинн также намерен привлечь в город инновационные технологии. С этой целью инициированы два проекта: Test in Tallinn, который приглашает компании протестировать свои экологичные продукты и услуги в Таллинне - город уже выбрал девять партеров из трех стран, а также Неделя экологичных технологий и выставка NEXPO, которые пройдут в ноябре.



С 13 по 17 ноября Таллинн станет помимо Зелёной столицы Европы также мировой технологической столицей. В рамках международной ярмарки технологий NEXPO в Таллинне будут представлены самые современные и новаторские идеи из Европы, Азии и США. Всего в течение недели в Таллинне пройдет четыре мероприятия и выставка экологичных технологий NEXPO.



В год Зелёной столицы Европы в фокусе города Таллинна три основные темы: инновации и адаптация к климатическим изменениям, биоразнообразие, а также учитывающее экологические принципы управление. Вместе с тем приоритет города состоит в том, чтобы активнее вовлекать общественность в городские процессы.