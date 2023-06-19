Полиция: за выходные в Эстонию не впустили семнадцать граждан Молдовы, четырнадцать россиян и четырех граждан Украины

В минувшие выходные гражданин Молдовы и гражданин России нарушили визовый режим на погранпереходе Нарва-1. Их оштрафовали, обязали покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения. Также пограничники не допустили въезд в Эстонию на погранпереходе Нарва-1 семнадцати граждан Молдовы, четырнадцати россиян, четырех граждан Украины, двух сербов и одного гражданина Узбекистана. Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

17 июня в Таллинн из Стокгольма прибыл гражданин Нигерии. Мужчина предоставил недействительный вид на жительство в Швеции. Оказалось, что мужчина ​​подал заявление на новый документ, но процедура еще продолжается. При этом он может оставаться в Королевстве Швеция, но у него не было законных оснований для приезда в Эстонию. Теперь мужчине нужно покинуть Эстонию в течение семи дней. Его оштрафовали на сумму 40 евро, а также был введен запрет на въезд в страну сроком на шесть месяцев.

Похожая история произошла 18 июня на погранпереходе Таллинн-1. Гражданке Танзании, прибывшей авиарейсом, было отказано во въезде. У женщины не было законного основания для приезда в Эстонию (визы или вида на жительство). По ее словам, у нее есть вид на жительство в Польше, но проверка показала, что она только подала заявление на его получение, но процедура продолжается и решение еще не принято. На границе ей был выдан запрет на въезд.