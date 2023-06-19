Новости Эстонии
19.06.2023, 17:27

Решено! Костер на Яанов день разводить можно, но не в лесу

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Rapla jaanituli
Rapla jaanituli
ФОТО: Maria Kilk | Õhtuleht

Принятый на прошлой неделе запрет на разведение костров останется в силе и во время длинных выходных. Это означает, что костры, барбекю и курение будут запрещены в районах с лесной и другой растительностью, а также торфяными почвами. Костры, организованные общинами и муниципалитетами, могут иметь место, включая костры у себя во дворе.

Спасательный департамент рекомендует вообще не устраивать костер, но если он все же очень важен, то к пожарной безопасности следует отнестись очень серьезно:

  1. Костер должен находиться как можно дальше от легковоспламеняющихся материалов, например, от зданий и леса.

  2. Территория, на которой вам разрешено разводить костер, должна быть ухоженной, т.е. трава должна быть скошена.

  3. Костер должен быть окружен насыпью из земли или камней, а территория вокруг костра должна быть очищена от мусора!

  4. Разводите огонь только в безветренную или тихую погоду. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность.

  5. Землю вокруг костра стоит увлажнить, чтобы предотвратить распространение огня по сухой траве.

  6. У костра обязательно приготовьте огнетушители, а в конце вечеринки убедитесь, что огонь потушен и не осталось тлеющих углей.

  7. Не оставляйте костер без присмотра ни на минуту, так как нескольких секунд достаточно, чтобы произошел несчастный случай.

  8. Спасательный департамент настоятельно рекомендует выбрать человек, который будет следить за костром от момента розжига до момента тушения, чтобы убедиться в его безопасности.

В том случае, если пламя вырвется из-под контроля, необходимо немедленно позвонить по номеру 112.

На начало этой недели Агентство по окружающей среде прогнозирует температуру до 31 градуса, при этом вероятность осадков очень мала. Поэтому риск возникновения пожаров возрастет.

Если у вас возникли вопросы о разведении костров, барбекю и других вещах, касающихся пожарной безопасности, вы можете позвонить на линию общественной информации 1247.

Правила безопасного разведения костров смотрите здесь: https://kodutuleohutuks.ee/ohutu-loke/

Часто задаваемые вопросы

Зеленая зона рядом с многоквартирным домом и принадлежащая дому, тоже считается двором, где можно разводить огонь?

Да, можно, хотя мы рекомендуем там не разводить костер - однако, если эта территория является задним двором многоквартирного дома и это разрешено квартирным товариществом, мы не запрещаем разведение костра. При разведении костра все равно необходимо соблюдать все правила безопасности - т.е. костер, мангал не должен находиться ближе 8 м от построек и горючих материалов, должно быть обеспечено достаточное количество средств тушения огня (вода, огнетушители и т.п), огонь нельзя оставлять без присмотра. Костер можно разводить только в безветренную погоду и правильно подготовить почву (землю увлажнить, очистить от мусора и окружить костер насыпью из земли или камней).

Можно ли разводить костер на берегу озера/моря?

В настоящее время существует очень высокий риск возгорания, и мы хотим предотвратить попадание любого вида огня в природу. Там тоже нельзя разводить костёр, особенно если вокруг есть еще и сухой тростник или другая растительность, куда может полететь искра и начать пожар.

Дровяная передвижная баня и газовый гриль – разрешено ли их использовать на природе/на открытой местности в пожароопасный период?

Согласно Положению о требованиях к разведению огня и использования гриля, устройство для гриля представляет собой решетку, нагреваемую дровами, древесным углем или отопительным газом, или другое устройство с крышкой, имеющей дымоотвод и искрогаситель.

Поэтому ни баню, ни газовый гриль в лесу использовать нельзя — каждая искра может стать причиной пожара.

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