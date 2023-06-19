Решено! Костер на Яанов день разводить можно, но не в лесу(2)
Принятый на прошлой неделе запрет на разведение костров останется в силе и во время длинных выходных. Это означает, что костры, барбекю и курение будут запрещены в районах с лесной и другой растительностью, а также торфяными почвами. Костры, организованные общинами и муниципалитетами, могут иметь место, включая костры у себя во дворе.
Спасательный департамент рекомендует вообще не устраивать костер, но если он все же очень важен, то к пожарной безопасности следует отнестись очень серьезно:
Костер должен находиться как можно дальше от легковоспламеняющихся материалов, например, от зданий и леса.
Территория, на которой вам разрешено разводить костер, должна быть ухоженной, т.е. трава должна быть скошена.
Костер должен быть окружен насыпью из земли или камней, а территория вокруг костра должна быть очищена от мусора!
Разводите огонь только в безветренную или тихую погоду. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не падали на здание или растительность.
Землю вокруг костра стоит увлажнить, чтобы предотвратить распространение огня по сухой траве.
У костра обязательно приготовьте огнетушители, а в конце вечеринки убедитесь, что огонь потушен и не осталось тлеющих углей.
Не оставляйте костер без присмотра ни на минуту, так как нескольких секунд достаточно, чтобы произошел несчастный случай.
Спасательный департамент настоятельно рекомендует выбрать человек, который будет следить за костром от момента розжига до момента тушения, чтобы убедиться в его безопасности.
В том случае, если пламя вырвется из-под контроля, необходимо немедленно позвонить по номеру 112.
На начало этой недели Агентство по окружающей среде прогнозирует температуру до 31 градуса, при этом вероятность осадков очень мала. Поэтому риск возникновения пожаров возрастет.
Если у вас возникли вопросы о разведении костров, барбекю и других вещах, касающихся пожарной безопасности, вы можете позвонить на линию общественной информации 1247.
Правила безопасного разведения костров смотрите здесь: https://kodutuleohutuks.ee/ohutu-loke/