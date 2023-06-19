Решено! Костер на Яанов день разводить можно, но не в лесу

Да, можно, хотя мы рекомендуем там не разводить костер - однако, если эта территория является задним двором многоквартирного дома и это разрешено квартирным товариществом, мы не запрещаем разведение костра. При разведении костра все равно необходимо соблюдать все правила безопасности - т.е. костер, мангал не должен находиться ближе 8 м от построек и горючих материалов, должно быть обеспечено достаточное количество средств тушения огня (вода, огнетушители и т.п), огонь нельзя оставлять без присмотра. Костер можно разводить только в безветренную погоду и правильно подготовить почву (землю увлажнить, очистить от мусора и окружить костер насыпью из земли или камней).