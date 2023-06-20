Барбер Андрее Каск: „В подвальных салонах работают женщины, которые ничего не знают о современных модных стрижках“

Эстонец Андрее Каск – мастер мужских стрижек, получивший мировое признание. В 23 года он открыл свой барбершоп, а уже через пару лет завоевал две высшие награды на международном конкурсе в Дубае. В этом году Андрее занял первое место в категории повседневных стрижек среди судей на международном онлайн-турнире в Японии. Сегодня его барбершоп посещают знаменитости: свою голову ему доверяют звезды спорта и шоу-бизнеса, например Oxxxymiron, Саша Таб из Kalush Orchestra и Gameboy Tetris.