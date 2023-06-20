Новости Эстонии
20.06.2023, 12:52

Барбер Андрее Каск: „В подвальных салонах работают женщины, которые ничего не знают о современных модных стрижках“

 
Андрее Каск
Андрее Каск
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Эстонец Андрее Каск – мастер мужских стрижек, получивший мировое признание. В 23 года он открыл свой барбершоп, а уже через пару лет завоевал две высшие награды на международном конкурсе в Дубае. В этом году Андрее занял первое место в категории повседневных стрижек среди судей на международном онлайн-турнире в Японии. Сегодня его барбершоп посещают знаменитости: свою голову ему доверяют звезды спорта и шоу-бизнеса, например Oxxxymiron, Саша Таб из Kalush Orchestra и Gameboy Tetris.

Андрее Каск признает, что работа для него – страсть, а парикмахерское ремесло – искусство. „Для меня каждый клиент уникален, а работа позволяет мне творить. Успех нашей работы заключается в том, чтобы клиент оставался довольным и хотел вернуться“, – рассказывает Каск. Одним из тех, кто обещал вернуться, оказался российский рэп-исполнитель Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron. В конце прошлого года артист приезжал для записи совместного трека с

RusDelfi
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