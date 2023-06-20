На банк SEB подали миллионный иск

Фирма Leax Group, ставшая жертвой изощренного мошенничества с выставлением счетов, теперь требует от шведского банка SEB в судебном порядке 1,9 миллиона шведских крон, или почти 163 000 евро, сообщает placera.se.

По словам представителя фирмы, SEB не хватило методики, чтобы выявить явно преступный платеж. В ходе полицейского расследования выяснилось, что 27-летний мужчина ранее использовал свой счет SEB только для проведения операций на значительно меньшие суммы.

SEB принес извинения через издание Dagens Industri, указав, что на момент совершения операции банк располагал ограниченными ресурсами для проверки подозрительных транзакций. Мошенничество было совершено в пятницу после обеда, когда большинство сотрудников ушли домой, пишет газета.

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