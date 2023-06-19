ФОТО | В Rimi продается гречневая крупа из страны-агрессора?

Внимательные покупатели заметили, что на прилавках Rimi можно найти гречневую крупу из России.

„На упаковке гречки Rimi Basic указано, что страна происхождения может меняться, и в настоящее время продукт поставляется к нам из Литвы“, - прокомментировал ситуацию менеджер по закупкам сети магазинов Rimi Талис Раак.

„Поскольку мы заранее производим большое количество упаковки, в качестве страны происхождения раньше указывалась в том числе и „Россия“. После вторжения России в Украину компания Rimi прекратила поставки из России“, - заверил менеджер по закупкам.

Раак добавил, что в настоящее время идет процесс изменения названия товарного знака Rimi Basic, который включает в себя изменение упаковки. В связи с этим упоминание России на упаковке исчезнет, добавил он.