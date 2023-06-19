ФОТО | Кристийне затопило: прорвало трубопровод, из крана течет грязная вода

Читатель написал Delfi, что из крана идет грязная вода, а ее напор совсем слабый. По его словам, проблемы с напором воды также наблюдаются в Кесклинне. Фотографии своей грязной воды из-под крана публикуют в соцсетях и другие местные жители.

Tallinna vesi сообщает, что направление потока воды изменилось из-за аварии трубопровода, в результате грязь поднялась наверх, но к вечеру ситуация будет под контролем.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе пообещал, что работы будут закончены не позднее пяти часов вечера. По его словам, поврежден участок трубы почти в 50 см.

На домашней странице Tallinna vesi сообщает, что в Кристийне проводится плановое отключение воды, которое касается зданий по адресу Алги, 3, 5, 7; Алги пыйк, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11; Кулднока, 14, 16, 18, 24; Мустамяэ теэ, 59; Ряэгу, 2A, 2B, 4, 4B, 4C, 4D, 6, 6A, 6C, 11, 11A, 13, 15, 15A, 15B.