КРУТО | Эстония вошла в тройку крупнейших стартап-центров в Северной Европе

В мировом рейтинге Эстония занимает 14-е место, однако среди стран с населением менее 2 миллионов человек Эстония находится на первом месте. Из стран Северной Европы в мировом рейтинге Эстонию опережают Швеция, занявшая 5-е место, и Финляндия, занявшая 13-е место. За Эстонией следуют Дания на 19-м месте, Норвегия на 23-м месте и Исландия, которая добилась в рейтинге наибольшего роста (+9 позиций) и находится на 32-м месте.

Согласно отчету, крупнейшими мировыми стартап-центрами по-прежнему остаются США, Англия, Израиль, Канада и Швеция.

Что касается городов, то Таллинн находится на 60-м месте, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Среди европейских городов Таллинн занимает 14-е место и уверенно опережает другие столицы стран Балтии: Рига на 173-м месте и Вильнюс на 73-м месте.

„Эстония — страна с небольшим населением, но, согласно отчету, у нас впечатляющая экосистема, и мы успешно позиционируем себя как лидер в области информационных технологий, кибертехнологий и цифрового государства. В то же время в докладе отмечается, что небольшие размеры страны влекут нехватку талантов и острую конкуренцию за квалифицированную рабочую силу. Задача Эстонии — обеспечить стабильный приток талантов, необходимый для развития сектора стартапов“, — прокомментировала руководитель мониторинга в Startup Estonia Сигне Рейнумяги.

Рейнумяги отметила, что несколько лет назад эстонская программа стартап-виз была уникальной в Европе и мире, но теперь правительства многих стран осознали необходимость привлечения иностранных талантов. „Многие страны создали или создают программы, аналогичные нашей стартап-визе. Это делает глобальную конкуренцию за таланты еще более острой“, — сказала Рейнумяги, основываясь на выводах отчета.

В отчете StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2023 было проанализировано 100 стран и 1000 городов. Созданный авторами алгоритм учитывал как количественные, так и качественные показатели, такие как, например, количество и размер работающих в стране стартапов, инвестиции, создание рабочих мест и численность персонала, общественные мероприятия и акселераторы. Кроме того, была изучена международная связь местной экосистемы, а также более широко проанализирована бизнес-среда страны.

Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.



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