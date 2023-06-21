Комиссия по делам ЕС: Эстония должна иметь возможность самостоятельно принимать решения о добыче полезных ископаемых
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза изменила позиции Эстонии о регламенте, касающемся сырьевых материалов критической важности, и соответствующем уведомлении. Комиссия решила подчеркнуть, что любые решения о добыче полезных ископаемых должны оставаться в компетенции государства-члена.
Председатель комиссии Лийза Пакоста отметила, что Эстония уже сейчас является наиболее крупным в Европейском союзе производителем редкоземельных металлов и ряда сырьевых материалов критической важности. „Мы добываем полезные ископаемые, и это – часть нашего благосостояния. В случае дальнейшей выдачи разрешений на добычу крайне важно, чтобы Эстония сама принимала все свои решения“, – подчеркнула Пакоста и отметила, что недра земли и повторное использование элементов критической важности – это очень важный вопрос для Эстонии.
„От мобильных телефонов до ветрогенераторов – ресурсов требуется гораздо больше, чем, как нам известно, имеется запасов в недрах земли. Очевидно, что имеющие критическую важность материалы, содержащиеся в отходах горного производства, следует эффективнее направлять на переработку, чтобы максимальное количество критических сырьевых материалов можно было вновь использовать при производстве, например, новых чипов, магнитов или батареек, – сказала Пакоста. – Чем больше отходов от добычи мы сможем перерабатывать и направлять на повторное использование, тем меньше сырья критической важности нужно будет добывать“.
Член комиссии Танель Кийк отметил, что для более эффективной переработки отходов важно существование Фонда справедливого перехода, который позволяет предприятиям запрашивать средства на строительство, например, завода по переработке литий-ионных батареек. „Комиссия по делам Европейского союза решила дополнить позиции пунктом, согласно которому для предоставление государственной помощи необходимо создать общеевропейский фонд поддержки, направленный на финансирование проектов по сырьевым материалам критической важности, доступ к которому в равной степени имели бы все предприятия Европейского союза“, – сказал Кийк.
На заседании инициативу представили и на вопросы депутатов ответили руководитель отдела природных ископаемых Министерства экономики и коммуникаций Эне Юрьенс и советник отдела организации окружающей среды Министерства окружающей среды Пирет Отсасон.
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