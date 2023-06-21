Комиссия по делам ЕС: Эстония должна иметь возможность самостоятельно принимать решения о добыче полезных ископаемых

Председатель комиссии Лийза Пакоста отметила, что Эстония уже сейчас является наиболее крупным в Европейском союзе производителем редкоземельных металлов и ряда сырьевых материалов критической важности. „Мы добываем полезные ископаемые, и это – часть нашего благосостояния. В случае дальнейшей выдачи разрешений на добычу крайне важно, чтобы Эстония сама принимала все свои решения“, – подчеркнула Пакоста и отметила, что недра земли и повторное использование элементов критической важности – это очень важный вопрос для Эстонии.

„От мобильных телефонов до ветрогенераторов – ресурсов требуется гораздо больше, чем, как нам известно, имеется запасов в недрах земли. Очевидно, что имеющие критическую важность материалы, содержащиеся в отходах горного производства, следует эффективнее направлять на переработку, чтобы максимальное количество критических сырьевых материалов можно было вновь использовать при производстве, например, новых чипов, магнитов или батареек, – сказала Пакоста. – Чем больше отходов от добычи мы сможем перерабатывать и направлять на повторное использование, тем меньше сырья критической важности нужно будет добывать“.

Член комиссии Танель Кийк отметил, что для более эффективной переработки отходов важно существование Фонда справедливого перехода, который позволяет предприятиям запрашивать средства на строительство, например, завода по переработке литий-ионных батареек. „Комиссия по делам Европейского союза решила дополнить позиции пунктом, согласно которому для предоставление государственной помощи необходимо создать общеевропейский фонд поддержки, направленный на финансирование проектов по сырьевым материалам критической важности, доступ к которому в равной степени имели бы все предприятия Европейского союза“, – сказал Кийк.

Цель инициативы Европейского союза – создать крепкую основу для промышленности и обеспечить ЕС надежный и стабильный доступ к поставкам различных сырьевых материалов критической важности по доступной цене, а также содействовать циркулярной экономике и устойчивому развитию. Цель инициативы – обеспечить, чтобы к 2030 году критическое сырье производилось и обрабатывалось в Европейском союзе в объеме 50 % потребности ЕС.