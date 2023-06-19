19.06.2023, 15:31
Истребители союзников проведут полеты на малых высотах
ФОТО: | Delfi Meedia
На этой неделе размещенные на авиабазе Эмари истребители Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Занятия будут проходить с 19 по 23 июня над восточной, южной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 10:00-12:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
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