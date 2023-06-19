Рийгикогу принял закон о повышении акциза на алкоголь и табачные изделия

Речь идет об инициированном правительством Республики проекте закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в Закон о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (145 SE).

За принятие проголосовали 57 депутатов парламента, против – 35.

Акциз на алкоголь в последний раз был повышен в 2018 году. Согласно закону, с 2024 по 2026 гг. он будет ежегодно повышаться на пять процентов. Акциз на сигареты и курительный табак на протяжении последних лет ежегодно повышался на пять процентов; такое же повышение запланировано и на период с 2024–2026 гг. Акциз на табачные жидкости в течение следующих трех лет также будет ежегодно повышаться на пять процентов; минимальная акцизная сумма за сигары и сигариллы также вырастет в вышеуказанном объеме.

В отношении сигар и сигарилл будут введены интервалы степени точности максимальной розничной цены, чтобы лучше унифицировать цены на изделия и сократить тем самым рабочую нагрузку на предприятия и управляющего налогами. Перед вторым чтением правительство внесло в законопроект поправку, согласно которой максимальная разрешенная цена на сигары и сигариллы будет прописана с точностью до 10 центов (ранее – с точностью до 50 центов), если их стоимость менее 10 евро.

Для поддержания конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий Эстонии закон отменит запланированное на 2024–2027 гг. повышение акцизов на дизельное топливо специального назначения. Иными словами, акцизная ставка на такое топливо останется на уровне 21 евро на 1000 литров.

Законопроект прошел первое чтение 17 мая. К сроку было представлено 230 поправок. 8 июня перед вторым чтением правительство решило привязать принятие законопроекта к вотуму доверия, таким образом взяв на себя обязанности ведущей комиссии. Голосование по поправкам, представленным к проекту закона, привязанному к вотуму доверия, не проводится.

Прямую трансляцию заседания парламента можно смотреть ЗДЕСЬ.