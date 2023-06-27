27.06.2023, 09:43
Начальниками не рождаются, и не все в их власти. Известные руководители опровергают популярные мифы(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как пишет издание Delfi Ärileht, быстро меняющийся мир предъявляет к руководителям все новые требования.
„В эстонском обществе идет смена поколений, этот процесс затрагивает и руководство. В обществе Эстонии идут демографические изменения, старшее поколение постепенно уступает дорогу молодым, и все чаще представители молодого поколения занимают руководящие должности“, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов.