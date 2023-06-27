Экономика
27.06.2023, 09:43

Начальниками не рождаются, и не все в их власти. Известные руководители опровергают популярные мифы

 (7)
Как отметил Герт Йостов, главное, чтобы руководители обладали новыми навыками, знаниями и понимали, чего от них ожидают.
Как отметил Герт Йостов, главное, чтобы руководители обладали новыми навыками, знаниями и понимали, чего от них ожидают.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Как пишет издание Delfi Ärileht, быстро меняющийся мир предъявляет к руководителям все новые требования.

„В эстонском обществе идет смена поколений, этот процесс затрагивает и руководство. В обществе Эстонии идут демографические изменения, старшее поколение постепенно уступает дорогу молодым, и все чаще представители молодого поколения занимают руководящие должности“, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов.

Как отметила руководитель отдела стратегических коммуникаций Госканцелярии Керсти Луха, в Эстонии меняется культура управления. „Насколько я могу судить по собственному опыту и опыту моих коллег, культуре управления все больше присуща эмпатия, — сказала она, отметив, что кризисы последних лет отразились и на людях, занимающих руководящие посты. — Сейчас люди испытывают все большее напряжение, в любой момент они должны быть готовы к преодолению очередного кризиса“.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии