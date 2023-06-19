19.06.2023, 13:00
ФОТО | „Русская“ солянка из Selver превратилась в „украинскую“
ФОТО: Selver
Выпускаемая под брендом сети магазинов Selver солянка из „русской“ превратилась в „украинскую“.
„Недавно Selveri Köök немного изменила состав солянки, после чего в знак поддержки Украины решила сменить и этикетку на упаковке,“ - пояснил руководитель коммуникационной службы Selver Риво Вески.
Если ранее этикетка гласила „наваристый суп из русской кухни“, то теперь надпись изменили на „наваристый суп из украинской кухни“.
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