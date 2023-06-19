Экономика
19.06.2023, 13:00

ФОТО | „Русская“ солянка из Selver превратилась в „украинскую“

 
Selver
Selver
ФОТО: Selver

Выпускаемая под брендом сети магазинов Selver солянка из „русской“ превратилась в „украинскую“.

„Недавно Selveri Köök немного изменила состав солянки, после чего в знак поддержки Украины решила сменить и этикетку на упаковке,“ - пояснил руководитель коммуникационной службы Selver Риво Вески.

Seljanka nimemuutus

Если ранее этикетка гласила „наваристый суп из русской кухни“, то теперь надпись изменили на „наваристый суп из украинской кухни“.

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