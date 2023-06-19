ТАБЛИЦЫ | Обнародованы результаты госэкзаменов: девять человек получили 100 баллов по эстонскому как второму языку

У выпускников гимназий была возможность сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как иностранному, экзамен по математике и экзамен по иностранному языку.

Всего в этом году государственные экзамены сдавали 10 324 человек, из них 8 418 учащихся гимназий, 1 524 учащихся учреждений профессионального образования, 382 человек, которые получили среднее образование ранее.

Средний балл экзамена по эстонскому языку как родному в этом году составил 55,7, экзамен сдавали 7220 человек. 100 баллов набрал один человек.

Согласно первоначальному анализу, можно увидеть тенденцию к снижению результатов как заданий по чтению, так и письму. Оценщики государственного экзамена также обратили на это внимание в своих отзывах.

Государственный экзамен по эстонскому языку как второму сдавали 2483 человек, показав средний результат в 57,9 (в 2022 году – 55,9). На государственном экзамене 1284 студента, или 51,7%, набрали необходимое количество баллов для получения уровня В2 (в 2022 году уровня B2 достигли 1199 учеников или 50,5%). Девять экзаменуемых набрали 100 баллов. По сравнению с прошлогодним экзаменом увеличился как средний результат, так и количество тех, кто достиг уровня владения языком B2.

Если на результаты экзаменов прошлых лет могло повлиять дистанционное обучение, то в 2022/2023 учебном году обучение проходило в обычных условиях, т.е. аналогично допандемийным временам.

Государственный экзамен по математике можно сдавать на основании узкой или широкой программы. По узкому курсу экзамен сдавало 3 993 человек, по широкому - 4 879.

Средний результат в первом случае составил 33,6, во втором — 59,6. Четыре человека набрали 100 баллов на экзамене по узкой математике и 104 балла на экзамене по широкой математике.