ТАБЛИЦЫ | Обнародованы результаты госэкзаменов: девять человек получили 100 баллов по эстонскому как второму языку
Департамент по делам образования и молодежи обнародовал результаты государственных экзаменов этого года.
У выпускников гимназий была возможность сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как иностранному, экзамен по математике и экзамен по иностранному языку.
Всего в этом году государственные экзамены сдавали 10 324 человек, из них 8 418 учащихся гимназий, 1 524 учащихся учреждений профессионального образования, 382 человек, которые получили среднее образование ранее.
Средний балл экзамена по эстонскому языку как родному в этом году составил 55,7, экзамен сдавали 7220 человек. 100 баллов набрал один человек.
Согласно первоначальному анализу, можно увидеть тенденцию к снижению результатов как заданий по чтению, так и письму. Оценщики государственного экзамена также обратили на это внимание в своих отзывах.
Государственный экзамен по эстонскому языку как второму сдавали 2483 человек, показав средний результат в 57,9 (в 2022 году – 55,9). На государственном экзамене 1284 студента, или 51,7%, набрали необходимое количество баллов для получения уровня В2 (в 2022 году уровня B2 достигли 1199 учеников или 50,5%). Девять экзаменуемых набрали 100 баллов. По сравнению с прошлогодним экзаменом увеличился как средний результат, так и количество тех, кто достиг уровня владения языком B2.
Если на результаты экзаменов прошлых лет могло повлиять дистанционное обучение, то в 2022/2023 учебном году обучение проходило в обычных условиях, т.е. аналогично допандемийным временам.
Государственный экзамен по математике можно сдавать на основании узкой или широкой программы. По узкому курсу экзамен сдавало 3 993 человек, по широкому - 4 879.
Средний результат в первом случае составил 33,6, во втором — 59,6. Четыре человека набрали 100 баллов на экзамене по узкой математике и 104 балла на экзамене по широкой математике.
По сравнению с прошлым учебным годом средний результат на экзамене по широкому курсу улучшился на 4,1 балла, а на экзамене по узкому курсу результат стал лучше на 1,4 балла. Свою роль сыграл и тот факт, что в этом году экзаменуемые смогли больше времени уделять контактному обучению.
В качестве экзамена по иностранному языку ученики могут сдать государственный экзамен по английскому языку или международный экзамен по английскому языку, а также сдать международный экзамен по французскому или немецкому языку.
В государственном экзамене по английскому языку приняли участие 3 980 молодых людей, из них 29,5% достигли уровня В1 и 50,8% достигли уровня В2. Средний результат составил 68,6%. Один человек получил результат 100 баллов.
В этом году увеличилось количество людей, достигших уровней B1 и B2. В прошлом году уровня B1 достигло 28,6% , а уровня B2 - 47,5%.
В международном экзамене по английскому языку Cambridge C1 Advanced в течение учебного года приняли участие 4 892 учеников. 4065 учеников, или 83,1% достигли уровня С1 и выше.
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