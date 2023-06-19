Советы нутрициолога: Шашлык — без корочки, сначала — салат, потом — алкоголь

„Алкоголь сильно разгоняет аппетит“

„Во-первых, важно понять, что праздник не заключается в том, чтобы много поесть. Во-вторых, осознать, что еда на столе — не самая последняя, которую человек видит“, — отмечает Катрин и рекомендует позавтракать в этот день омлетом с овощным салатом, а начинать празднования лучше всего с овощного салата.

„Еще важно не пить перед едой. Алкоголь начать употреблять после приема пищи, пусть это будет хотя бы маленький салат, но важно сначала съесть что-то. Алкоголь сильно разгоняет аппетит. Чем слаще напиток, тем выше аппетит“, — рассказывает нутрициолог.

Чтобы не жевать постоянно, нужно находить причину: что именно человек „зажевывает“, считает Катрин. „Это больше вопрос психологический и индивидуальный. Если мы говорим о физической составляющей, то не стоит начинать утро и любой прием пищи со сладкого, мучного, острого. Также и за праздничным столом: начать прием пищи стоит или с мяса или с овощей, но не с алкоголя и сладкого или мучного“.