„Мы не согласны с ложью в политике!“ Оппозиция передала Рийгикогу заявление о вотуме недоверия Кае Каллас(44)
„Совершенно необычно, что такой вотум недоверия инициируется всего через несколько месяцев после прихода правительства к власти. Но также беспрецедентными в совокупности были как шаги, предпринимаемые лично премьер-министром, и так и политика правительства“, - подчеркнул председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.
„Вотум недоверия выражает опасения и требования тех людей, которые не согласны с ложью в политике, с проводимой правительством политикой, а также с тем фактом, что общественные группы интересов низведены до безгласного состояния“.
Вотум недоверия, подписанный всеми оппозиционными депутатами, базируется на четырех пунктах:
действия правительства усугубляют демографический кризис;
у правительства нет мандата на повышение налогов;
риторика премьер-министра, где она сравнивает оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема;
коалиция пытается выключить парламент.
Заявление о вотуме подписали 40 депутатов Рийгикогу, все от оппозиционных партий.
Текст заявления на эстонском языке:
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