„Мы не согласны с ложью в политике!“ Оппозиция передала Рийгикогу заявление о вотуме недоверия Кае Каллас

„Совершенно необычно, что такой вотум недоверия инициируется всего через несколько месяцев после прихода правительства к власти. Но также беспрецедентными в совокупности были как шаги, предпринимаемые лично премьер-министром, и так и политика правительства“, - подчеркнул председатель Isamaa Урмас Рейнсалу.

„Вотум недоверия выражает опасения и требования тех людей, которые не согласны с ложью в политике, с проводимой правительством политикой, а также с тем фактом, что общественные группы интересов низведены до безгласного состояния“.

Вотум недоверия, подписанный всеми оппозиционными депутатами, базируется на четырех пунктах:

действия правительства усугубляют демографический кризис;

у правительства нет мандата на повышение налогов;

риторика премьер-министра, где она сравнивает оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема;

коалиция пытается выключить парламент.

Заявление о вотуме подписали 40 депутатов Рийгикогу, все от оппозиционных партий.

Текст заявления на эстонском языке:

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