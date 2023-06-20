Уездный общественный транспорт ждут серьезные перемены

Каждой остановке назначается зона в зависимости от района, в котором та находится, и при пересечении границы зоны цены будет меняться. Новая система билетов даст пассажирам возможность приобретать билеты на определенные периоды времени, что будет выгодно для тех, кто ездит часто. Кроме того, появится ряд новых продуктов.

Отмечается, что с переходом от привязанного к дальности тарифа к системе зон создается возможность разнообразить билетную продукцию и сделать процессы более быстрым. С новой билетной системой появится возможность приобретать абонементы, которые дадут постоянным пассажирам преимущество в цене и сделают вход более быстрым и удобным. Пассажиры смогут выбирать между несколькими видами билетной продукции: для проезда внутри зоны, для проезда между зонами и для проезда по всем уездам. Также будут созданы совместные продукты для использования таллиннского общественного транспорта, транспорта Elron и уездного общественного транспорта.

При этом сохранится возможность прибрести билет на одну поездку у водителя за наличные. Скидка при покупке билета за электронные деньги увеличится с прежних 20 процентов до 25 процентов.

С расширением системы зон на Рапламаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа будет осуществлен переход и на новый сайт по продаже билетов www.ytkpohja.pilet.ee.

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