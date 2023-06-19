Вернуться нельзя остаться. Планируют ли возвращаться домой украинские беженцы и как на это решение влияет работа и языковой вопрос(2)
Какой процент украинских беженцев работает в Эстонии и как они зарекомендовали себя на рынке труда? Учат ли украинцы эстонский язык? Планируют ли возвращаться домой после войны? От чего, кроме динамики военных действий, зависит их решение? Ответы — в материале RusDelfi.
Главный аргумент — безопасность детей
„Каждый месяц я собираюсь домой в Киев. И каждый месяц плачу и разбираю чемодан“. Юлия Дубенко приехала в Эстонию в первой волне военных беженцев из Украины в марте 2022 года. Львиную долю своего времени она занимается информационной поддержкой беженок: от изложения алгоритма действий по приезду в ЕС до индивидуальных юридических консультаций по сложным вопросам.
„На душе очень тяжело. Душа рвется в домой, в Украину, но я понимаю, что для безопасности моих детей нужно быть здесь. Все планы на будущее строим по двум вероятным сценариям. Первый — если мы еще тут. Второй — если мы уже дома“, — для Юлии, как и для каждой беженки с детьми, центром всех мыслей и переживаний является безопасность ее сына и дочки.