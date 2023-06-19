Вернуться нельзя остаться. Планируют ли возвращаться домой украинские беженцы и как на это решение влияет работа и языковой вопрос

Главный аргумент — безопасность детей

„Каждый месяц я собираюсь домой в Киев. И каждый месяц плачу и разбираю чемодан“. Юлия Дубенко приехала в Эстонию в первой волне военных беженцев из Украины в марте 2022 года. Львиную долю своего времени она занимается информационной поддержкой беженок: от изложения алгоритма действий по приезду в ЕС до индивидуальных юридических консультаций по сложным вопросам.

„На душе очень тяжело. Душа рвется в домой, в Украину, но я понимаю, что для безопасности моих детей нужно быть здесь. Все планы на будущее строим по двум вероятным сценариям. Первый — если мы еще тут. Второй — если мы уже дома“, — для Юлии, как и для каждой беженки с детьми, центром всех мыслей и переживаний является безопасность ее сына и дочки.

Такая же позиция и у Натальи Савенко, десять месяцев прожившей с тремя детьми на пароме Isabella. „Мои дети — то, что заставляет меня просыпаться, улыбаться, двигаться вперед. Мы из Харькова, и, очевидно, что до конца войны домой мы не вернемся. Будем жить здесь, где безопасно. Пусть даже в тесноте. Ради спокойствия детей я готова на все“, — подчеркивает Наталья.