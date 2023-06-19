ПРЯМО СЕЙЧАС | Парламент собрался на внеочередное заседание. Семь законопроектов привязаны(7)
Смотрите прямую трансляцию! Заседание началось в 10:00 со следующей повесткой дня:
1. Должностная присяга члена Государственного суда Маргит Вутт.
2. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в Закон о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (145 SE) (законопроект привязан к вотуму доверия). Второе чтение законопроекта, обсуждение которого было прервано на заседании 15 июня.
Законопроект призван повысить акцизные ставки на алкоголь и табачные изделия с целью повысить доходы с акцизов и повлиять на доступность алкогольной и табачной продукции.
3. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о налоге с оборота (147 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр финансов Март Вырклаэв.
Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года налог с оборота будет повышен с 20 % до 22 %.
4. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и в Закон о военной службе (148 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр финансов Март Вырклаэв.
Законопроект призван упразднить ряд налоговых льгот, повысить ставку подоходного налога и заменить ступенчатый необлагаемый налогом минимум на единый.
5. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о налоге на азартные игры (146 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр финансов Март Вырклаэв.
Законопроект призван повысить налоговые ставки на различные виды азартных игр с целью повышения доходов в государственный бюджет.
6. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о семье и, в связи с этим, в другие законы (207 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр социальной защиты Сигне Рийсало.
7. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и, в связи с этим, в другие законы (216 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: премьер-министр Кая Каллас.
Законопроект призван реорганизовать деятельность министерств. Вступление поправок в силу запланировано на 1 июля 2023 года.
8. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете на 2023 год (214 SE) (привязан к вотуму доверия правительству). Второе чтение. Докладчик: министр финансов Март Вырклаэв.
Предложения о поправках к Закону о государственном бюджете на 2023 включают в себя изменения двух типов: поправки, связанные с реорганизацией работы министерств, которые проистекают из Закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы; поступившие от сфер управления предложения об изменении бюджета, поданные Министерству финансов в апреле 2023 года.
9. Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге и в Закон о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и в Закон о подоходном налоге (215 SE). Третье чтение.
Законопроект призван изменить принципы отчисления подоходного налога в бюджет местных самоуправлений.
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