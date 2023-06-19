19.06.2023, 18:26
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Как эстонские топливные компании во время войны вели бизнес с Россией(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
Самые подробные данные о товарообороте на сегодняшний день показывают, какие из эстонских компаний во время войны в Украине вели миллионные дела с российскими государственными предприятиями и олигархами, предлагавшими нефтепродукты и газ, пишет Eesti Päevaleht.
„Из нас делают врагов народа!“ — жаловались топливные компании в прошлом году, когда Министерство иностранных дел опубликовало список эстонских компаний, задекларировавших нефтяной бизнес с Россией. Теперь выясняется, что как минимум половина компаний из списка МИДа действительно вели дела с Россией, а некоторые даже с пресловутыми госкомпаниями „Газпром“ и „Роснефть“.