БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Как эстонские топливные компании во время войны вели бизнес с Россией

„Из нас делают врагов народа!“ — жаловались топливные компании в прошлом году, когда Министерство иностранных дел опубликовало список эстонских компаний, задекларировавших нефтяной бизнес с Россией. Теперь выясняется, что как минимум половина компаний из списка МИДа действительно вели дела с Россией, а некоторые даже с пресловутыми госкомпаниями „Газпром“ и „Роснефть“.