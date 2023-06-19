В Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа полыхают лесные пожары

Созванный Восточно-Эстонский региональный штаб следит за ситуацией и обеспечивает наличие спасательных сил и средств в Ида-Вируском и Ляэне-Вируском уездах для решения проблем, связанных с затяжными ландшафтными пожарами, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Реагирование на инциденты обеспечивается резервными спасательными командами. На данный момент возможны некоторые задержки в прибытии помощи, но ни один вызов не останется без внимания, заверяют спасатели. За выходные им пришлось выехать на 37 лесных и ландшафтных пожаров.

С 14 июня на всей территории Эстонии действует пожароопасный период.

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