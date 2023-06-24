ФОТО | Стражи пляжа: за порядком в Пярну „следят“ очаровательные бетонные слоны

Их главная задача - не дать автомобилям проехать там, где этого делать нельзя. Но слоники уже стали туристической достопримечательностью.

Скульптуры очень популярны среди туристов и гостей города, которые обычно не могут пройти мимо, не сфотографировав их.

В Пярну слоны двух размеров. Рост самого маленького слоника - 60 сантиметров, он весит 400 килограммов, а большие слоны достигают метра в высоту и весят 1300 килограммов. Всего в Пярну восемь больших и 15 маленьких слонов.

Если в Пярну для регулировки дорожного движения установлены бетонные слоны, то, например, в Вильянди - коты из бетона.

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