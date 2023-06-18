Реконструкция Центрального рынка: в Таллинне ожидается очередная грандиозная стройка

Генеральный директор владеющей рынком Astri Group Кайри Тоом сообщила ERR, что строительство уже достигло стадии, когда с Таллинном подписан административный договор, и от горуправы ожидают утверждения детальной планировки. Тоом надеется, что город даст разрешение этим летом. В этом случае можно было бы начать строительство, как и планировалось, в 2025 году.

Во время строительства планируется продолжить работу рынка: Тоом пояснила, что этот вопрос будет решен по аналогии с тем, как было сделано во время строительства рынка на Балтийском вокзале.

Старейшина Кесклинна Моника Хауканымм сообщила, что вопросы, связанные с детальной планировкой Центрального рынка, решены и договоренности достигнуты. Хауканымм предполагает, что детальная планировка будет принята уже летом.

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