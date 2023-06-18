Поможет в сложных ситуациях: что такое коллективный договор?

Отраслевой коллективный договор, объясняет специалист, заключается не с предприятием, а со всей отраслью. Его подписывает союз работодателей отрасли, в который входят разные предприятия.

„Коллективный договор – это такой правовой документ, который регламентирует социальные и трудовые условия и распространяется на всех работников. Там, где действуют большие профсоюзы, в 90% есть коллективные договоры. Очень сильные договоры у медиков, шахтеров, энергетиков, железнодорожников, работников транспорта, торговли, моряков, – перечисляет Юлия Леонтьева. – В некоторых сферах действует как коллективный, так и отраслевой договор“.

Она добавляет, что по закону работодатель должен проинформировать работника о том, что на предприятии действует коллективный договор.

„Коллективные договоры у нас в Эстонии, как правило, заключены на тех предприятиях, где есть профсоюзы. Именно у профсоюза есть приоритет на заключение коллективного договора. В теории это может сделать также представитель инициативной группы работников, но мы о таких организациях не слышали, обычно это делают профсоюзы“, – говорит Юлия Леонтьева , председатель профсоюза химиков.

Стоит сразу отметить важный момент: личный трудовой договор человек подписывает с работодателем сам, коллективный договор подписывают представители работодателя и представитель профсоюза.

„Практика показывает, что когда человек устраивается на работу, то ему дают много документов, и только от коллег или профсоюза работник впоследствии узнает о том, что, помимо основного трудового договора, есть еще и коллективный“, – констатирует Светлана Алямсова , координатор профсоюза химиков.

„Пока в Эстонии нет коллективных договоров, не может быть и речи о государственной политике оплаты труда, которой не существует ни во многих отраслях, ни в стране в целом. Я благодарю всех работников, у которых хватило мудрости вступить в профсоюз, и честных работодателей, которые в условиях конкуренции не соревнуются со своими работниками в отраслевых соглашениях. Остальным – удачи в прохождении этого пути!“ – так политик Эйки Нестор однажды высказался на тему коллективных договоров. Чем же они так хороши?

Она говорит, что работодатель часто указывает в вакансии мотивационный пакет, куда входит ряд льгот выше закона. Но если эти льготы не прописаны в личном трудовом договоре, а записаны во внутренних документах работодателя, он может отказаться от них в одностороннем порядке.

Когда он к нам обратился, мы помогли ему получить ту минимальную плату для водителей, а она выше минимальной по стране. Было не очень просто, мы прошли Комиссию по трудовым спорам, суды, но в итоге водителю сделали перерасчет за три года“, – рассказывает Леонтьева.

„У нас был случай, когда в наш проф-союз вступил человек, который работал в маленькой транспортной фирме водителем автобуса. Там трудилось всего 10 человек, и коллективного договора не было. Мужчина даже не знал, какая минимальная ставка у водителей в отраслевом договоре.

Поэтому, по словам председателя профсоюза химиков, коллективный договор – та необходимая защита, которая работает, ведь все дополнительные выплаты и оплату льгот работодатель делает из денег, которых заработали сотрудники.

„Сейчас очень остро стоит вопрос о размере минимальной заработной платы. О ней договариваются Центральный союз профсоюзов и Союз работодателей, – продолжает Юлия Леонтьева. – Скоро в силу вступает директива Евросоюза, где будет прописан ряд важных моментов по части минимальной зарплаты. Страны Скандинавии не были с ней согласны, потому что у них очень сильные отраслевые договоры, в которых уже прописана минимальная заработная плата. У нас тоже есть отраслевые коллективные договоры, но их мало в силу специфики страны. Эстония маленькая, и найти по всей стране фирмы одной отрасли сложно. У медиков есть отраслевое соглашение, у водителей тоже, с остальными секторами сложнее. Наш, например, представлен только в Ида-Вирумаа “.

„Не так давно в закон внесли изменение: если в секторе работает определенный процент людей, которые состоят в профсоюзе, то договор будет распространяться и на предприятия, которые не состоят в союзе работодателей отрасли. Там есть ряд условий, но в целом государство защищает работника“, – подчеркивает Леонтьева.

„Если же эти условия прописаны в коллективном договоре, работодатель уже не может от них отказаться, – отмечает Юлия Леонтьева. – У нас был пример, когда у работодателя было желание предоставлять две дополнительные возможности. Мы даже не включали их в коллективный договор, потому что эти условия соблюдались всегда. Но в этом году работодатель эти пункты в одностороннем порядке отменил, и проф-союз повлиять на это не может, они не были прописаны в коллективном договоре“.

Однако, добавляет Светлана Алямсова, важно, чтобы какие-то пункты не только были прописаны в коллективном договоре, но и соблюдались. А следить за этим – главная задача профсоюза.

„Государство изменило законодательство в более жесткую сторону. И если работодатель не исполняет какие-то пункты коллективного договора, то предусмотрены очень большие штрафные санкции. Наш профсоюз, кроме концерна VKG, представлен на других предприятиях, и был случай, когда на одном из них работодатель не исполнял пункт коллективного договора. Мы подали в суд. Когда работодатель понял, что ему придется заплатить штраф, он заключил с нами компромиссное решение“, – рассказывает председатель профсоюза химиков.

В коллективном договоре, по ее словам, можно прописать что угодно. Главное, чтобы условия были не хуже, чем в законе, и действительно были благами для работников.

„Иногда мы прописываем те же пункты, что есть, например, в Законе о гигиене безопасности труда. Человек не может прочитать все законы, а когда это собрано в едином документе, он может сразу ознакомиться со своими самыми важными правами“, – поясняет Леонтьева.

Коллективный договор может регулировать зарплату, отпуск, порядок сокращения работников и возможности повышения квалификации и профессионального обучения.

Чтобы не уволили семью

Она отмечает, что 90% простых работников боятся пойти договариваться с работодателем о лучших условиях, нежели прописано в законе. Да и мало спросить, нужно еще аргументировать. В этом плане профсоюз при заключении коллективного договора добьется более эффективных условий как работы, так и расторжения трудового договора.

„К сожалению, в сланцевом секторе стабильности нет. Когда была последняя волна сокращений, профсоюз предложил внести пункт о том, чтобы не сокращали целую семью. Теперь в коллективном договоре указано, что предприятие старается предотвратить одновременный отказ от трудового договора с обоими супругами, а также с мужчиной, чья жена ожидает ребенка. В индивидуальном договоре такого не пропишешь“, – подчеркивает Юлия Леонтьева.

Коллективный договор обычно заключают на год или два. После этого стороны могут обсудить внесение новых пунктов. Есть и бессрочные коллективные договоры, которые не меняются.

„На данный момент законодательство разрешает определить, на кого будет распространяться действие договора: только на тех, кто состоит в профсоюзе, или на всех. Но давно встает вопрос о том, чтобы по примеру других стран социальные пункты распространялись только на членов профсоюза, – говорит Леонтьева. – Если на предприятии есть желающие заключить коллективный договор, им необходимо, во‑первых, вступить в отраслевой профсоюз. Дальше профсоюз готовит проект коллективного договора и общается с работодателем“.

Не панацея Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда Коллективный договор – добровольное соглашение между работниками и работодателем, которым можно определить условия труда. Заключение коллективного договора для работников – хороший способ совместно постоять за лучшие условия труда, а для работодателя – хороший способ одновременно определить условия труда для многих работников. Но каждый трудовой случай уникален и зависит от многих обстоятельств. И решение трудовых споров зависит не только от наличия коллективного договора. По этой причине невозможно сказать, облегчает ли наличие коллективного договора решение трудовых споров или нет.

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