Где в Эстонии можно получить педагогическое образование, чтобы стать профессиональным учителем?

Учебные заведения Эстонии предлагают разные возможности стать учителем. Эти варианты подойдут, как тем, кто только выпускается из гимназии и выбирает свою первую профессию, так и тем, кто готов сделать резкий поворот в карьере.

Исследование Центра мониторинга развития показывает, что профессию учителя больше ценят люди старшего возраста, а не юные абитуриенты. Учителем себя могут представить 16% учеников школ, 41% студентов и 30% людей в возрасте 35–50 лет. Привлекательность педагогики среди более старшего поколения связана и с ростом популярности смены карьеры. Часто люди, решая в зрелом возрасте сменить профессию, выбирают именно преподавание. В последние годы средний возраст начинающего учителя составляет 35 лет.

Также важную роль играют такие факторы, как гибкие условия работы, атмосфера в коллективе, значимость профессии. Не менее важным становится и т. н. риск автоматизации профессии, который в данном случае очень низок. Современные технологии делают работу учителя более эффективной, но как бы они ни развивались, заменить учителя они не смогут. Эта профессия не вымрет, в отличие от ряда других.

Престиж профессии учителя на сегодняшний день значительно вырос, если сравнивать с положением дел еще 10–20 лет назад. Этому поспособствовал, конечно, и рост зарплат: в 2023 году минимальная зарплата педагога составляет 1749 евро, но не всегда это – решающий фактором. Профессия учителя – это надежный выбор с точки зрения экономических кризисов: риск потерять работу здесь гораздо ниже, чем в других сферах.

Прием заявлений от абитуриентов в вузах начнется уже в июне. Если вы не любите свою работу и недовольны зарплатой, может быть, это – хороший шанс получить престижную и высокооплачиваемую профессию?

С целью сократить нехватку учителей правительство с осени увеличивает размер стипендий для студентов, обучающихся по педагоги ческим специальностям. Пособие вырастет со 160 евро до 400 евро в месяц. Сколько именно студентов получат такие стипендии, зависит от их специализации. Больший процент получающих будет среди тех будущих учителей, которых не хватает на рынке труда. Это, например, учителя математики и информатики.

В последнее время в правительстве стали чаще говорить о том, что высшее образование надо сделать платным. Платным оно и было вплоть до 2013 года. Но поскольку в Европе в основном высшее образование бесплатное, то сделать его полностью платным в Эстонии означало бы подтолкнуть страну к „утечке мозгов“ за рубеж. Поэтому теперь речь идет о частично платном образовании.

„Требования к квалификации учителя не меняются, но в сотрудничестве с университетами мы создаем дополнительные гибкие возможности для обучения педагогов. Будет запущена программа Академии учителей. В ее рамках университеты будут предлагать преподавателям, не отвечающим квалификационным требованиям, гибкое микроквалификационное обучение для получения необходимых предметных, педагогических знаний и компетенций. В этом году Академия учителей еще не стартует. Но тем, кто имеет степень магистра по какой-либо другой специальности, мы предлагаем повышение квалификации для получения педагогических компетенций и направляем заявку на получение учитель ской профессии в Союз учителей. Начинающих преподавателей мы поддерживаем через программу профессионального года, проводимую в Тартуском университете и Таллиннском университете. Программа оказывает необходимую поддержку учителям, начавшим работу в школе“, – говорит Ирис Салури.

Поскольку в этом учебном году государство хочет, чтобы университеты открыли больше мест обучения педагогов, то Министерство образования и науки дополнительно выделило вузам чуть более 8 миллионов евро.

„В 2023/24 учебном году вузы открыли 1123 учебных места на программах по подготовке учителей, а также 287 учебных мест для подготовки специалистов по поддержке школ – педагогов-специалистов, социальных педагогов, логопедов, школьных психологов. Эти места делятся по различным видам обучения – бакалавриат, магистратура, интегрированные бакалавриат и магистратура. Но квалификацию в качестве преподавателя дает только окончание магистратуры“, – объясняет Ирис Салури, эксперт в области коммуникаций Министерства образования и науки.

По педагогическим программам можно обучаться в Тартуском университете (ТУ), в Нарвском колледже ТУ, в Таллиннском университете, а также в Эстонской академии музыки и театра.

„В соответствии с действующим законодательством, высшее учебное заведение имеет право взимать плату с учащегося, обучающегося по очной форме, если он уже обучался на очной форме этого же уровня бесплатно как минимум половину номинального срока, и если с момента его приема в это учебное заведение прошло меньше трехкратного срока обучения, а в случае интегрированного бакалавриата и магистратуры – двукратного номинального срока“, – объясняет Ирис Салури.

Для того, чтобы обеспечить доступ к высшему образованию для большего числа выпускников гимназий и повысить ответственность студентов, с 2024/2025 учебного года начнут действовать изменения в законе. Будет ограничено время, по истечении которого можно снова прийти учиться бесплатно на одном и том же уровне высшего образования. Это будет возможно спустя 10 лет после окончания предыдущего обучения.

Но и после этих изменений у вузов останется право в обоснованных случаях предоставлять бесплатное обучение.

„Сейчас Министерство образования и науки согласовало с вузами программы, обучение по которым будет бесплатным, в т. ч. и при повторном поступлении, и независимо от истекшего времени. Это как раз касается программ обучения учителей и программ обучения в области здравоохранения в медицинских вузах. Такую же практику можно продолжать и в дальнейшем, чтобы поддерживать возможности переобучения в областях с повышенной потребностью в рабочей силе“, – говорит Ирис Салури.

Как сейчас, так и в будущем плату за обучение можно взимать со студентов с частичной нагрузкой, студентов, обучающихся по учебной программе на иностранном языке, а также по программе обучения в частном высшем учебном заведении, где расходы не покрываются из государственного бюджета. Размер учебной платы каждый университет устанавливает самостоятельно. Кроме того, в университетах практикуется взимание оплаты со студентов с плохой успеваемостью и превышающих номинальный срок учебы.

В ТУ – 19 учебных программ