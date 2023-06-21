Где в Эстонии можно получить педагогическое образование, чтобы стать профессиональным учителем?(5)
В Эстонии – катастрофическая нехватка школьных учителей. А в свете перевода школ и детских садов на государственный язык обучения проблема встает еще острее. Государство старается привлечь людей, чтобы они получали профессию учителя. Оно предлагает студентам бесплатное обучение, повышенную стипендию, а выпускникам – хорошие зарплаты выше средней по стране. „МК-Эстония“ выяснила, где же будущему учителю можно получить высшее образование и что для этого требуется?.
С целью сократить нехватку учителей правительство с осени увеличивает размер стипендий для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям. Пособие вырастет со 160 евро до 400 евро в месяц. Сколько именно студентов получат такие стипендии, зависит от их специализации. Больший процент получающих будет среди тех будущих учителей, которых не хватает на рынке труда. Это, например, учителя математики и информатики.
Прием заявлений от абитуриентов в вузах начнется уже в июне. Если вы не любите свою работу и недовольны зарплатой, может быть, это – хороший шанс получить престижную и высокооплачиваемую профессию?
Сознательный выбор
Престиж профессии учителя на сегодняшний день значительно вырос, если сравнивать с положением дел еще 10–20 лет назад. Этому поспособствовал, конечно, и рост зарплат: в 2023 году минимальная зарплата педагога составляет 1749 евро, но не всегда это – решающий фактором. Профессия учителя – это надежный выбор с точки зрения экономических кризисов: риск потерять работу здесь гораздо ниже, чем в других сферах.
Также важную роль играют такие факторы, как гибкие условия работы, атмосфера в коллективе, значимость профессии. Не менее важным становится и т. н. риск автоматизации профессии, который в данном случае очень низок. Современные технологии делают работу учителя более эффективной, но как бы они ни развивались, заменить учителя они не смогут. Эта профессия не вымрет, в отличие от ряда других.
Исследование Центра мониторинга развития показывает, что профессию учителя больше ценят люди старшего возраста, а не юные абитуриенты. Учителем себя могут представить 16% учеников школ, 41% студентов и 30% людей в возрасте 35–50 лет. Привлекательность педагогики среди более старшего поколения связана и с ростом популярности смены карьеры. Часто люди, решая в зрелом возрасте сменить профессию, выбирают именно преподавание. В последние годы средний возраст начинающего учителя составляет 35 лет.
Вузы ждут студентов
Учебные заведения Эстонии предлагают разные возможности стать учителем. Эти варианты подойдут, как тем, кто только выпускается из гимназии и выбирает свою первую профессию, так и тем, кто готов сделать резкий поворот в карьере.
По педагогическим программам можно обучаться в Тартуском университете (ТУ), в Нарвском колледже ТУ, в Таллиннском университете, а также в Эстонской академии музыки и театра.
„В 2023/24 учебном году вузы открыли 1123 учебных места на программах по подготовке учителей, а также 287 учебных мест для подготовки специалистов по поддержке школ – педагогов-специалистов, социальных педагогов, логопедов, школьных психологов. Эти места делятся по различным видам обучения – бакалавриат, магистратура, интегрированные бакалавриат и магистратура. Но квалификацию в качестве преподавателя дает только окончание магистратуры“, – объясняет Ирис Салури, эксперт в области коммуникаций Министерства образования и науки.
Поскольку в этом учебном году государство хочет, чтобы университеты открыли больше мест обучения педагогов, то Министерство образования и науки дополнительно выделило вузам чуть более 8 миллионов евро.
„Требования к квалификации учителя не меняются, но в сотрудничестве с университетами мы создаем дополнительные гибкие возможности для обучения педагогов. Будет запущена программа Академии учителей. В ее рамках университеты будут предлагать преподавателям, не отвечающим квалификационным требованиям, гибкое микроквалификационное обучение для получения необходимых предметных, педагогических знаний и компетенций. В этом году Академия учителей еще не стартует. Но тем, кто имеет степень магистра по какой-либо другой специальности, мы предлагаем повышение квалификации для получения педагогических компетенций и направляем заявку на получение учительской профессии в Союз учителей. Начинающих преподавателей мы поддерживаем через программу профессионального года, проводимую в Тартуском университете и Таллиннском университете. Программа оказывает необходимую поддержку учителям, начавшим работу в школе“, – говорит Ирис Салури.
Пока бесплатно
В последнее время в правительстве стали чаще говорить о том, что высшее образование надо сделать платным. Платным оно и было вплоть до 2013 года. Но поскольку в Европе в основном высшее образование бесплатное, то сделать его полностью платным в Эстонии означало бы подтолкнуть страну к „утечке мозгов“ за рубеж. Поэтому теперь речь идет о частично платном образовании.
„В соответствии с действующим законодательством, высшее учебное заведение имеет право взимать плату с учащегося, обучающегося по очной форме, если он уже обучался на очной форме этого же уровня бесплатно как минимум половину номинального срока, и если с момента его приема в это учебное заведение прошло меньше трехкратного срока обучения, а в случае интегрированного бакалавриата и магистратуры – двукратного номинального срока“, – объясняет Ирис Салури.
Для того, чтобы обеспечить доступ к высшему образованию для большего числа выпускников гимназий и повысить ответственность студентов, с 2024/2025 учебного года начнут действовать изменения в законе. Будет ограничено время, по истечении которого можно снова прийти учиться бесплатно на одном и том же уровне высшего образования. Это будет возможно спустя 10 лет после окончания предыдущего обучения.
Но и после этих изменений у вузов останется право в обоснованных случаях предоставлять бесплатное обучение.
„Сейчас Министерство образования и науки согласовало с вузами программы, обучение по которым будет бесплатным, в т. ч. и при повторном поступлении, и независимо от истекшего времени. Это как раз касается программ обучения учителей и программ обучения в области здравоохранения в медицинских вузах. Такую же практику можно продолжать и в дальнейшем, чтобы поддерживать возможности переобучения в областях с повышенной потребностью в рабочей силе“, – говорит Ирис Салури.
Как сейчас, так и в будущем плату за обучение можно взимать со студентов с частичной нагрузкой, студентов, обучающихся по учебной программе на иностранном языке, а также по программе обучения в частном высшем учебном заведении, где расходы не покрываются из государственного бюджета. Размер учебной платы каждый университет устанавливает самостоятельно. Кроме того, в университетах практикуется взимание оплаты со студентов с плохой успеваемостью и превышающих номинальный срок учебы.
В ТУ – 19 учебных программ
В Тартуском университете уже с 1 февраля открылся прием заявлений на многие учебные программы магистратуры, в том числе – для учителей. По остальным программам прием начнется с 12 июня. Последний срок подачи заявлений – 28 июня. Подать заявление проще всего в общегосударственной системе SAIS. Кстати, количество заявлений в разные вузы и на разные учебные программы неограниченно. Но вот одновременно бесплатно учиться возможно только по одной учебной программе.
„Тартуский университет готовит учителей-предметников общеобразовательных школ, профессиональных учителей и опорных специалистов – это педагоги-специалисты, логопеды, социальные педагоги, школьные психологи. Всего у нас 19 учебных программ по подготовке учителей. Но учеба в университете не ограничивается только этим. Для получения квалификации преподаватель-предметник общеобразовательной школы должен получить степень магистра. Но предшествующая этому степень бакалавра может быть получена и по другой специальности“, – говорит руководитель отдела приема студентов Тартуского университета Туули Кальдма.
Например, преподавателю эстонского языка и литературы для поступления в магистратуру можно предварительно пройти обучение по программе „преподавание гуманитарных и социальных предметов в основной школе“ или получить степень по специальности „эстонская и финно-угорская лингвистика“.
В этом году на основании учебных программ по подготовке учителей ТУ примет в общей сложности 800 студентов. По сравнению с прошлым годом учебных мест – на 150 больше.
Учеба по подготовке учителей в магистратуре ТУ в основном проходит сессионно. Аудиторное обучение проводят один-два раза в месяц в виде трех-четырехдневных учебных сессий. В бакалавриате же на сессионном обучении можно учиться на учителя дошкольного детского учреждения, профессионального учителя или на спецпедагога и логопеда.
Такой удобный график учебы дает возможность людям, которые уже трудоустроены, продолжать свое образование без большого отрыва от работы и других занятий.
„По данным Министерства образования и науки, в этом учебном году преподавателями работают две трети студентов-учителей магистратуры ТУ. Опыт работы учителем имеется примерно у 80% студентов последнего года обучения в магистратуре. Среди студентов бакалавриата около трети работают учителями. Больше всего их в профессии учителя дошкольного детского учреждения и учителя профессионального обучения. На этих специальностях сессионное обучение и после прохождения бакалавриата можно получить квалификацию учителя“, – говорит Кальдма.
Индивидуальный подход
Людям с разным „бэкграундом“ может понадобится разное обучение, чтобы стать педагогом. В этом плане надо отталкиваться от того, что человек уже умеет: хочет ли он просто обновить свои знания по педагогике, полученные раньше, или же его прежнее образование никак не относится к учительской сфере, и у него нет в этом никакого опыта.
„Каждый такой случай следует оценивать отдельно, исходя из предыдущего обучения, опыта работы и планов. Если, например, человек окончил бакалавриат по математике и хочет стать учителем математики, то он мог бы поступить в магистратуру ТУ на специальность учителя математики и информатики или учителя по нескольким предметам основной школы. Если же он хочет стать спецпедагогом (eripedagoog), ему необходимо предварительно пройти обучение по педагогическим и логопедическим предметам в объеме 60 EAP в бакалавриате, после чего он может поступить в магистратуру“, – объясняет Туули Кальдма.
Конечно, важный критерий для начала обучения – знание эстонского языка, поскольку обучение почти по всем программам проходит на государственном языке. Для поступления необходим уровень не ниже В2. Тартуский университет предлагает языковые курсы, которые можно пройти в качестве дополнительного обучения. Курсы начинаются осенью.
По состоянию на начало мая на программы по подготовке учителей в ТУ было подано 190 заявлений. Но основной прием заявлений приходится на июнь. В целом, отмечают в университете, за последние годы количество кандидатов на обучение учителей выросло.
В ТЛУ – больше 600 мест
Прием заявлений на обучение в Таллиннском университете (ТЛУ) пройдет с 15 по 29 июня, также через систему SAIS. Университет открывает более 600 учебных мест на более, чем 20 специальностях.
„В обучении педагогов можно выделить программы уровня бакалавра, на которые можно поступить без предварительного высшего образования. Например, педагог дошкольного образования, профессиональная педагогика, специальная педагогика, интегрированная программа обучения классного руководителя. Кроме этого, есть программы магистратуры, в которых для поступления на учебу человек должен иметь степень бакалавра или соответствующий ему уровень образования. Это, прежде всего, различные программы для учителей-предметников, а также для профессиональных учителей, педагогов-специалистов, педагогов дошкольного образования“, – объясняет проректор Таллиннского университета по инновациям в сфере образования Кристи Клаасмяги.
Чтобы работать учителем в общеобразовательной школе, необходима степень магистра, предметная и педагогическая подготовка, а также квалификация учителя.
„Если человек с такой подготовкой хочет дополнить свои знания и навыки, то лучшим выбором будет микростепень или повышение квалификации. Для учителей, которые уже имеют квалификацию, предусмотрена также программа магистратуры длительностью 1 год по инклюзивному образованию. Другой вариант – поступить на магистратуру – подходит и тем, у кого есть иное высшее образование. Выпускники магистерских программ обучения получают хорошую педагогическую подготовку и возможность практиковать преподавание в ходе учебы“, – говорит Клаасмяги.
Однако, по ее словам, в некоторых случаях людям, заинтересованным в профессии учителя, разумнее начинать обучение на уровне бакалавра, поскольку не все предметы укладываются в программу магистратуры по подготовке учителей.
Для людей, не обладающих предыдущими предметными знаниями, хорошая возможность стать учителем начинается с учебной программы по педагогике на уровне бакалавра. Выпускники этой учебной программы могут работать в школе в качестве помощника учителя или продолжать обучение в магистратуре.
В ТЛУ также много вариантов „гибкого обучения“ – в магистратуре все учебные программы проходят сессионно, в бакалавриате есть дневные и заочные программы.
„Около половины наших студентов уже работают преподавателями. Профессиональную квалификацию учителя можно получить и параллельно с работой. Кроме того, на учителя можно учиться с нагрузкой ниже нормы. Но надо понимать, что учеба требует времени – как в виде присутствия в университете, так и в виде самостоятельных работ. Если планируемые сейчас стипендии по образовательным программам для учителей будут внедрены, это даст учащимся дополнительную возможность снизить свою рабочую нагрузку и больше посвятить себя учебе“, – надеется Клаасмяги.
Хорошее знание эстонского языка также важно уже при поступлении в университет. Но в ТЛУ есть всевозможные курсы для тех, кому надо „подтянуть“ государственный язык.
„В следующем учебном году, при поддержке Министерства образования и науки, учащимся по программам подготовки учителей мы также предложим дополнительную поддержку языкового обучения. Также мы организуем дополнительное обучение эстонскому языку для тех, кто готовятся к поступлению на педагогические специальности в 2024 году. Это хорошая возможность пополнить свои языковые навыки, прежде чем начать учиться на педагога“, – добавляет Клаасмяги.
По ее словам, повышение интереса к педагогическим программам наблюдается уже несколько лет. Особенно популярны профессии педагога дошкольного образования и спецпедагога, а также обучение на классного руководителя, и в последние годы – также учебная программа в области педагогики.
В магистратуре – тоже большой конкурс. Только на некоторых программах учителей-предметников – например преподавателя естественных наук, преподавателя иностранного языка, учителя информатики – конкурс меньше, и в прошлом году не было заполнено несколько учебных мест.
Другие варианты
Стать учителем, кроме „классического“ обучения в университете, помогают разные организации. Например, программа Nooredkooli предлагает двухлетнюю учебную программу, предполагающую начало учительской практики в школе почти сразу. А к окончанию программы можно стать полноценным учителем. Также есть программы Tagasikooli, Edumus, Asendusõpetaja, которые предполагают возможность стать замещающим учителем или давать „гостевые“ уроки, рассказывая, например, о своей нынешней профессии.
Наша справка
Ежегодно в школах в связи с возрастом педагогов требуется замена около 380 из них.
Особенно критична ситуация с учителями математики, химии, географии и биологии, где каждый пятый учитель уже достиг как минимум 60-летнего возраста. Среди педагогов по физике в этом возрасте каждый четвертый.
Вопрос языкового погружения усугубит нехватку педагогов еще больше. По подсчетам Министерства образования, ежегодно замены требуют 16 учителей физики, 13 – химии, 15 – географии, 15 – биологии, 60 – математики. А также примерно 45 классных руководителей. Но поскольку число детей в возрасте 7–12 лет снижается, то к 2025 году потребуется 28 учителей.
В детских садах в связи с возрастом замена понадобится 145 учителям в год.
Но кроме этого надо учитывать и квалификацию педагогов. По данным 2022/2023 учебного года, в школах работают 16 942 учителя, из которых 3344, или 20%, не отвечают квалификационным требованиям. В детских садах это 1175 педагогов из 7966 (15%). В профессиональных учебных заведениях 299 учителей из 2121 (14%) не отвечают требованиям квалификации.
Полезные ссылки:
https://ut.ee/et/opetaja – список всех учебных программ для педагогов в Тартуском университете.
https://www.tlu.ee/opiopetajaks – учебные программы для будущих учителей в Таллиннском университете.
https://opetaja.eu – о разных возможностях обучения на учителя.
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