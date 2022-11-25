Журналисты и специалисты по общественному питанию выбрали лучшие помидоры из тех, что сейчас продают в магазинах(2)
С приходом тепла начинается сезон выездов на природу, на пикники и шашлыки. А какой же пикник без ароматного помидорчика? Однако цены на них сейчас кусаются! Самые дорогие – по 10 евро за килограмм. „МК-Эстония“ решила выяснить: какой помидор – самый вкусный и стоит того, чтобы за него столько заплатить? Жюри из любителей и профессионалов отведало семь видов помидоров, дешевых и очень дорогих, чтобы найти самый вкусный. Им оказался вовсе не самый дорогой!
В Эстонии редкий пикник обходится без помидоров. Каждый год мы с нетерпением ждем, когда поспеет урожай в дачных теплицах, чтобы насладиться непередаваемым летним ароматом и бесподобным вкусом собственных томатов. Но пока до первых помидорок еще далеко, а погода настойчиво призывает открыть сезон шашлыков, „МК-Эстония“ решила найти среди помидорного ассортимента всем помидорам помидор. А тут еще и звонок читательницы.
„Я вчера ходила в магазин и была шокирована: кило помидоров – 9,90! – поделилась женщина. – Я долго смотрела на помидоры, которые, получается, по цене в два раза дороже куриной грудки… Даже алкоголь дешевле. Дожили!“
Чтобы наши читатели не тратили огромные деньги на дорогие и невкусные помидоры, „МК-Эстония“ решила с помощью специалистов выяснить, какой помидор – самый лучший.
Тем более, что в нынешнем году разброс цен на эту красную ягоду (с точки зрения ботаники, плоды томата – это многогнёздные синкарпные ягоды) – от 1,49 евро за кило в Maxima (цена кампании на испанские помидоры I класса) до 10,20 евро за кило в Selver (столько стоит килограмм помидоров Vaarikatomat из Литвы). Однако верно ли, что чем дороже, тем лучше? Проверим!
Все органы чувств – в помощь!
Для дегустации мы подготовили семь купленных в столичных магазинах помидоров – традиционной формы и привычного красного цвета. Поскольку вкус – дело субьективное, мы также попросили принять участие в дегустации шеф-повара Александра Задорожного и его команду. Таким образом, помидоры оценивали любители – журналисты редакции „МК-Эстонии“ – и профессионалы – шеф-повар Tark Catering Александр Задорожный с командой.
Основные оцениваемые критерии – аромат, консистенция, вкус и цвет. По каждому критерию в ходе редакционного „любительского“ тестирования помидор получал 0, 0,5 или 1 балл. Максимально можно было набрать 4 балла. „Профессиональное жюри“ присвоило каждому помидору место – от лучшего к худшему.
Каждому овощу свое блюдо
„Томаты полтора дня стояли в тепле – что очень важно для правильного и настоящего вкуса томата. После холодильника они не будут уже такими по структуре и вкусу. Поэтому всегда советую свежие томаты, предназначенные для употребления в сыром виде, не класть в холодильник, – а оставить при комнатной температуре“, - отметил шеф-повар. Он добавляет: „Неоднократно убеждался, что томат, который ярко и насыщенно будет пахнуть томатом, не обязательно вкусный. По запаху он чувствуется более натуральным, но по вкусу и структуре может проигрывать тем плодам, которые не пахнут“.
Однако не стоит сразу отказываться от употребления тех помидоров, что не заняли призовых мест. Каждому овощу – свое время, говорит старинная пословица, так и каждому помидору – свое блюдо, в котором он будет наиболее уместен.
По мнению Александра Задорожного, занявший первое место по версии „профессионального жюри“ помидор – шикарный вариант для употребления в натуральном виде.
Занявшие второе и третье место можно использовать и в сыром виде, без тепловой обработки, но лучше приправить такими продуктами, как оливковое масло, базилик, чеснок, красный лук или бальзамический уксус. Так же эти варианты гораздо лучше подходят для приготовления паст, томатных супов, соусов, пиццы, джемов – в общем, там, где томат будет являться самостоятельным ингридиентом, не просто для присутствия в блюде, а для сочетания структуры и вкуса.
Оказавшиеся на четвертом – седьмом месте лучше всего использовать в блюдах только для усиления вкуса. „В томатах содержится глутамат натрия, являющийся „умами“ специей, которая усиливает вкусы всех специй, содержащиеся в блюде (например, в соевом соусе он тоже имеется, поэтому блюда, в которые добавлена соя, имеют очень сильный, яркий и насыщенный вкус), – объясняет Александр. – Лучше использовать их там, где томат дает баланс кислоты и вкуса, например в тушеные рагу, вместо томатной пасты, в общем и целом, там, где томат сам по себе не будет иметь своего вкуса, там, где будет смешан с другими ингредиентами“.
Выбирать помидоры нужно уметь
Умение покупать помидоры поможет вам насладиться этим сочным овощем и сохранить здоровье. Главное, задействовать сразу и зрение, и осязание, и обоняние.
Внешний и внутренний вид
Пищевая ценность у всех помидоров примерно одинакова, но аллергикам лучше не употреблять красные томаты, хотя они содержат полезнейший антиоксидант ликопин.
Если в области плодоножки цвет кожицы резко отличается от основного, то, возможно, плод дозревал уже после того, как его сорвали. Если есть возможность увидеть срез плода, то хороший помидор должен быть без белых прожилок, сочный, а внутренние камеры должны быть заполнены.
Чем меньше камер, тем вкусней. Как правило, помидоры с ребристой
поверхностью имеют наибольшее количество камер и очень легко растрескиваются.
Обязательно пробуйте на ощупь…
Хороший, полезный помидор должен быть созревшим и выращенным без излишнего количества нитратов. Если он слишком мягкий, значит перезревший, а если твердый – недозрелый. С толстой кожурой – наверняка выращен с использованием нитратов.
…и нюхайте
Запах – хороший показатель свежести и зрелости. Зрелый помидор всегда пахнет, и чем вкусней и сочней аромат, тем лучше. Недозревшие плоды могут не пахнуть вообще или иметь слабый аромат.
Храните помидоры правильно
• Не покупайте много томатов впрок, так как это скоропортящийся продукт.
• При комнатной температуре такие нежные овощи, как помидоры, хранятся совсем недолго. А если они спелые и не требуют дозревания, то предельный срок хранения – 3 дня.
• В холодильнике срок хранения томатов увеличивается до одной недели, но холод портит вкус томата.
• Важно, чтобы в помещении, где хранятся помидоры, была хорошая циркуляция воздуха. Никогда не храните плоды в изолированных емкостях.
• Помидоры небольшого размера сохраняются лучше крупных.
Совет от шефа: Рекомендую свежие томаты, предназначенные для употребления в сыром виде, не класть в холодильник.
Съел ведро томатов и не умер
Помидор, он же томат – один из самых популярных овощей в мире. Особенно любят его в Средиземноморье: среди испанских, итальянских или южно-французских блюд трудно найти рецепт, в котором бы не было томатов. Родина помидоров – высокогорье современного Перу. Оттуда они попали в Мексику, где их стали культивировать за много веков до прибытия на континент европейцев. В Европу помидоры первым привез испанский конкистадор Фернандо Кортес.
Долгое время помидоры считались несъедобными и даже ядовитыми. В Европе их разводили как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике вошла курьезная история, как подкупленный повар пытался отравить блюдом из помидоров Джорджа Вашингтона.
В 1822 году полковник Роберт Гиббон Джонсон прилюдно съел ведро томатов прямо на ступенях здания суда в городе Салем, Нью-Джерси. Собравшиеся на представление две тысячи человек с изумлением обнаружили, что отставной военный вовсе не скончался в ужасных муках, а напротив, жив и даже выглядит довольным. После этого помидор стал стремительно набирать популярность. В
мире выведено почти десять тысяч сортов помидоров, которые бывают самых разных форм и размеров. Самыми маленькими помидорами в мире считаются томаты-томберри размером с чернику, а рекордсмен-гигант – весом 3,800 кило! – помидор „Биг Зак“ вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Цветовая палитра помидоров тоже разнообразна: они бывают белые, желтые, оранжевые, зеленые, красные, розовые, фиолетовые, черные, пятнистые, полосатые... Не правда ли, жаль, что в наших магазинах выбор томатов не такой широкий.
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