Журналисты и специалисты по общественному питанию выбрали лучшие помидоры из тех, что сейчас продают в магазинах

В Эстонии редкий пикник обходится без помидоров. Каждый год мы с нетерпением ждем, когда поспеет урожай в дачных теплицах, чтобы насладиться непередаваемым летним ароматом и бесподобным вкусом собственных томатов. Но пока до первых помидорок еще далеко, а погода настойчиво призывает открыть сезон шашлыков, „МК-Эстония“ решила найти среди помидорного ассортимента всем помидорам помидор. А тут еще и звонок читательницы.

„Я вчера ходила в магазин и была шокирована: кило помидоров – 9,90! – поделилась женщина. – Я долго смотрела на помидоры, которые, получается, по цене в два раза дороже куриной грудки… Даже алкоголь дешевле. Дожили!“

Чтобы наши читатели не тратили огромные деньги на дорогие и невкусные помидоры, „МК-Эстония“ решила с помощью специалистов выяснить, какой помидор – самый лучший.

Тем более, что в нынешнем году разброс цен на эту красную ягоду (с точки зрения ботаники, плоды томата – это многогнёздные синкарпные ягоды) – от 1,49 евро за кило в Maxima (цена кампании на испанские помидоры I класса) до 10,20 евро за кило в Selver (столько стоит килограмм помидоров Vaarikatomat из Литвы). Однако верно ли, что чем дороже, тем лучше? Проверим!

Все органы чувств – в помощь!

Для дегустации мы подготовили семь купленных в столичных магазинах помидоров – традиционной формы и привычного красного цвета. Поскольку вкус – дело субьективное, мы также попросили принять участие в дегустации шеф-повара Александра Задорожного и его команду. Таким образом, помидоры оценивали любители – журналисты редакции „МК-Эстонии“ – и профессионалы – шеф-повар Tark Catering Александр Задорожный с командой.

Основные оцениваемые критерии – аромат, консистенция, вкус и цвет. По каждому критерию в ходе редакционного „любительского“ тестирования помидор получал 0, 0,5 или 1 балл. Максимально можно было набрать 4 балла. „Профессиональное жюри“ присвоило каждому помидору место – от лучшего к худшему.

Каждому овощу свое блюдо