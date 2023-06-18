Сильнейшее землетрясение во Франции: разрушены дома, школы и церкви, есть пострадавшие

Толчки от землетрясения ощущались от города Ренн на северо-западе Франции до Бордо на юго-западе.

В результате землетрясения получили ранения два человека в департаменте Дё-Севр, сообщает Би-би-си. Французская префектура сообщила, что одному из пострадавших была оказана помощь на месте.

Кроме того, префектура проинформировала, что поступили сообщения о материальном ущербе: появившихся в стенах трещинах и падающих со зданий камнях и кирпичах.

Разрушены дома, школы и церкви, сотни зданий признаны непригодными для проживания.

Особенно сильно пострадал регион Шаранта-Маритайм, расположенный к северу от Бордо.

Глава пожарной бригады деревни Ла-Лань Дидье Маркайю сказал, что местная церковь стала „совершенно непригодной для использования“.

Высокопоставленный представитель регионального правительства заявил, что в центре повреждено большинство домов.

Землетрясения такой силы во Франции происходят редко: последнее землетрясение магнитудой выше 5 баллов было в ноябре 2019 года.

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