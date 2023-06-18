Со следующего года водителей четырехколесных мопедов могут обязать получать права

Законопроект, который отменит исключительное право для людей родившихся до 1993 года ездить на мопедах и автомобилях-мопедах без прав, может вступить в силу уже летом следующего года. Чиновники отмечают, что новая формулировка закона также не позволит алководителям, лишенным водительских прав, использовать мопеды для передвижения: тем, кто сейчас использует автомобили-мопеды, потребуется получать водительские права соответствующей категории.

„Но будет также дано переходное время, чтобы все те люди, кто сегодня ездят на мопедах или автомобилях-мопедах, не остались бы без возможности управлять ими. Пока что мы планируем, что переходный период будет 5 лет. За это время водители должны будут получить водительские права, чтобы и в будущем ездить на мопедах. Но если за эти 5 лет не удастся получить права, то ездить на автомобилях-мопедах будет уже нельзя“, - объяснил завотделом Министерства экономики Маргус Тяхепыльд.

По словам чиновника, в 80% ДТП с участием автомобилей-мопедов у водителей не было никаких водительских прав. Продавцы таких транспортных средств заявляют, что новые автомобили-мопеды обычно покупают для молодежи, а более возрастные водители используют вторичный рынок: следует отметить, что использовать подобные авто можно с 16 лет, если водитель сдал экзамен и получил водительское удостоверение водителя мопеда.

Осенью законопроект будет отправлен на круг согласований между ведомствами. Согласно прогнозам, парламент успеет рассмотреть его еще в этом году.

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