Сезонная работа: где можно подзаработать и какие вакансии появляются летом?(21)
Лето в нашей стране длится недолго, но именно в этот сезон выбор возможностей для заработка становится значительно шире. Одни компании набирают летний персонал на время отпусков. Другие вакансии в принципе бывают доступны только летом. И речь в данном случае о работе не для школьников, а для людей постарше, которые летом хотят отойти от привычной деятельности или получить дополнительный источник дохода. Какие для этого есть возможности, узнавала „МК-Эстония“.
Летом, как правило, появляется много вариантов подработки для школьников и студентов – продажа клубники и сувениров, работа в уличных кафе, раздача флаеров. Однако подзаработать на летних сезонных работах могут и люди более зрелого возраста. Работа может быть как с частичной занятостью, так и с полной нагрузкой. Кроме того, работа может заключаться просто в оказании актуальной услуги.
Мастер с триммером
Например, летом как никогда актуальна проблема покоса травы. Люди, которые живут в частных домах или же проводят летние месяцы на даче, регулярно должны ухаживать за своим газоном, чтобы к концу лета не оказаться в зарослях травы и под атакой клещей. На радость тем, у кого не хватает времени, сил или просто желания каждую неделю выгонять газонокосилку из гаража, есть работники, которые готовы за разумную плату приехать на участок клиента со своей газонокосилкой и подравнять траву до нужной высоты.
Объявления об услугах по покосу газонов можно найти, например, на сайте okidoki.ee или в соцсети Facebook. В основном это объявления от частников, но услугу предоставляют также и FIE, и фирмы, которые официально нанимают сотрудников на „газонокосильный“ сезон.
Например, среди прочих есть такое объявление: „Требуется работник на покос травы на 2023 год. График работы 3–4 дня в неделю по рабочим дням. Возможна и полная занятость. Работа по Таллинну и пригороду в частном секторе. Оплата каждые 2 недели. Требуются права категории „В“ и навык работы с триммером и газонокосилкой. Инструменты и транспорт предоставляет работодатель. От работника требуется пунктуальность и аккуратность“.
Заработок зависит от погоды
Валерий предлагает услуги по покосу травы уже четвертый сезон подряд. Мужчина говорит, что если бы это была основная его работа, то он бы этим не занимался. Но в свободное время, чтобы не сидеть в четырех стенах, такая подработка очень даже ему подходит. Правда, тут многое зависит от того, каким будет сезон. Работы может быть много, а может быть и полный штиль.
„Если солнце жарит, то на улице засуха, а когда дождь идет, то трава растет хорошо. Вот сейчас только потеплело, трава пошла – начался аврал. Потом
пойдет на спад. Может быть так, что на протяжение четырех-пяти дней – по три клиента в день. А потом месяц пусто“, – делится он.
Валерий добавляет, что использует свой триммер, который периодически нуждается в уходе. Плюс расходы на бензин. Но и заработать что-то надо, учитывая повсеместный рост цен.
В качестве примера суммы оплаты за свою работу Валерий называет 40 евро за участок в шесть соток в пределах Таллинна. Работа, по его словам, заняла бы пару часов.
Среди его клиентов, в том числе постоянных, – самые обычные люди.
„Если бабушка огород держит, но сама не может покосить траву, я ей скидку, конечно, делаю, но так, чтоб хоть что-то мне окупилось“, – говорит Валерий.
По его мнению, людям без предварительной подготовки такой работой сложно будет заниматься.
„Нужен хоть какой-то опыт. У меня небольшой опыт был – как-то предложили халтуру. Согласился – поехал. Первый сезон учился, смотрел, что к чему. Свой транспорт тоже обязательно надо иметь, чтоб передвигаться от клиента к клиенту. Инструмент купить надо. У меня бензиновый, ему требуется соответствующий уход“, – добавляет мужчина.
В другом объявлении кроме покоса предлагают целый спектр сопутствующих услуг: расчистка участков от всевозможной растительности, листьев, хвои и шишек, вырубка ненужных кустарников, спил небольших деревьев, вывоз этого растительного мусора и даже подготовка участка к продаже под ключ. Услугу предоставляют в Нарве.
На вопрос, за сколько может газонокосильщик выехать в Нарва-Йыэсуу и на участке в семь соток разобраться с растительностью средней высоты, мы получили ценник в 70 евро. Оплату можно производить как на фирму, так и на частное лицо.
Вакансий хватает
Покос газона – не единственный вариант сезонной работы. Касса по безработице Эстонии на данный момент предлагает около 1200 временных рабочих мест с разной степенью занятости.
„У нас нет конкретно такого критерия как сезонная работа. Но есть вакансии со срочным трудовым договором, и в конце мая многие из них – это как раз сезонные работы. Сегодня на нашем портале наибольшее количество временных предложений – это работа в сфере обслуживания и продаж, 600 мест. Кроме того, ищут просто рабочих – 270 мест. Срочно работников ищут гостинично-пищевые учреждения – 173 предложения, а также различные предприятия обслуживания. Не во всех предложениях о работе указана зарплата, но многие уже ее повышают. В 22% вакансий указана месячная зарплата 1000–1249 евро брутто“, – говорит пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Коол.
По его словам, бросается в глаза то, что обычно в это время много работы в сельском хозяйстве – ищут сборщиков ягод и т. д., но в этом году таких предложений стало меньше.
Среди предложений Кассы по безработице все же можно найти около полусотни именно с пометкой „сезонная работа“ (по-эстонски „hooajaline töö“). Например, Таллиннский зоопарк на период с июня по сентябрь ищет сотрудника для ухода за животными. Требуется лишь начальное образование и средний уровень эстонского языка. Зарплата – 800 евро.
Семейное предприятие по производству меда ищет сотрудников на лето. Оплата 8 евро в час.
Есть предложение о работе по установке солнечных панелей. Работа с полной занятостью. Требуется хотя бы начальное знание эстонского, водительские права и смелость работать на высоте. При этом зарплата составляет 1000–1300 евро.
Также есть сезонные предложения для кондитера, лаборанта, складского работника, помощника на кухне, водителя трактора, продавца, уборщика и т. д.
Много предложений о сезонной работе есть также на портале CVKeskus.ee. Например, вакансии охранников на летних мероприятиях, производственных работников, поваров, официантов, барменов в разных местах общепита, работников автомойки, администраторов в отелях, работников в кинотеатре, установщика дорожных знаков, фотографа, расстановщика самокатов и даже перегонщика автомобилей.
Все эти вакансии сезонные, но многие предлагают и возможность продления договора на более длительный период.
Полезно знать
Где можно посмотреть объявления о сезонной работе?
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