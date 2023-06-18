Сезонная работа: где можно подзаработать и какие вакансии появляются летом?

„Если солнце жарит, то на улице засуха, а когда дождь идет, то трава растет хорошо. Вот сейчас только потеплело, трава пошла – начался аврал. Потом

Валерий предлагает услуги по покосу травы уже четвертый сезон подряд. Мужчина говорит, что если бы это была основная его работа, то он бы этим не занимался. Но в свободное время, чтобы не сидеть в четырех стенах, такая подработка очень даже ему подходит. Правда, тут многое зависит от того, каким будет сезон. Работы может быть много, а может быть и полный штиль.

Например, среди прочих есть такое объявление: „Требуется работник на покос травы на 2023 год. График работы 3–4 дня в неделю по рабочим дням. Возможна и полная занятость. Работа по Таллинну и пригороду в частном секторе. Оплата каждые 2 недели. Требуются права категории „В“ и навык работы с триммером и газонокосилкой. Инструменты и транспорт предоставляет работодатель. От работника требуется пунктуальность и аккуратность“.

Объявления об услугах по покосу газонов можно найти, например, на сайте okidoki.ee или в соцсети Facebook. В основном это объявления от частников, но услугу предоставляют также и FIE, и фирмы, которые официально нанимают сотрудников на „газонокосильный“ сезон.

Например, летом как никогда актуальна проблема покоса травы. Люди, которые живут в частных домах или же проводят летние месяцы на даче, регулярно должны ухаживать за своим газоном, чтобы к концу лета не оказаться в зарослях травы и под атакой клещей. На радость тем, у кого не хватает времени, сил или просто желания каждую неделю выгонять газонокосилку из гаража, есть работники, которые готовы за разумную плату приехать на участок клиента со своей газонокосилкой и подравнять траву до нужной высоты.

Летом, как правило, появляется много вариантов подработки для школьников и студентов – продажа клубники и сувениров, работа в уличных кафе, раздача флаеров. Однако подзаработать на летних сезонных работах могут и люди более зрелого возраста. Работа может быть как с частичной занятостью, так и с полной нагрузкой. Кроме того, работа может заключаться просто в оказании актуальной услуги.

пойдет на спад. Может быть так, что на протяжение четырех-пяти дней – по три клиента в день. А потом месяц пусто“, – делится он.

Валерий добавляет, что использует свой триммер, который периодически нуждается в уходе. Плюс расходы на бензин. Но и заработать что-то надо, учитывая повсеместный рост цен.

В качестве примера суммы оплаты за свою работу Валерий называет 40 евро за участок в шесть соток в пределах Таллинна. Работа, по его словам, заняла бы пару часов.

Среди его клиентов, в том числе постоянных, – самые обычные люди.

„Если бабушка огород держит, но сама не может покосить траву, я ей скидку, конечно, делаю, но так, чтоб хоть что-то мне окупилось“, – говорит Валерий.

По его мнению, людям без предварительной подготовки такой работой сложно будет заниматься.

„Нужен хоть какой-то опыт. У меня небольшой опыт был – как-то предложили халтуру. Согласился – поехал. Первый сезон учился, смотрел, что к чему. Свой транспорт тоже обязательно надо иметь, чтоб передвигаться от клиента к клиенту. Инструмент купить надо. У меня бензиновый, ему требуется соответствующий уход“, – добавляет мужчина.

В другом объявлении кроме покоса предлагают целый спектр сопутствующих услуг: расчистка участков от всевозможной растительности, листьев, хвои и шишек, вырубка ненужных кустарников, спил небольших деревьев, вывоз этого растительного мусора и даже подготовка участка к продаже под ключ. Услугу предоставляют в Нарве.

На вопрос, за сколько может газонокосильщик выехать в Нарва-Йыэсуу и на участке в семь соток разобраться с растительностью средней высоты, мы получили ценник в 70 евро. Оплату можно производить как на фирму, так и на частное лицо.

Вакансий хватает

Покос газона – не единственный вариант сезонной работы. Касса по безработице Эстонии на данный момент предлагает около 1200 временных рабочих мест с разной степенью занятости.